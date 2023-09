The First Descendant เปิดตัวฮีโร่ใหม่ Sharen Julicia: นักฆ่าสังหารครึ่งเครื่องจักรครึ่งผู้หญิง

เกมยิงปล้นที่กำลังจะมาถึงของ Nexon อย่าง The First Descendant สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าเกมเมอร์เป็นอย่างมาก เกมเจเนอเรชั่นถัดไปนี้ขับเคลื่อนโดย Unreal Engine 5 มีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับ PC, PS5 และ Xbox Series X|S เมื่อเร็ว ๆ นี้ฮีโร่คนใหม่ชื่อ Sharen Julia ได้รับการเปิดเผยโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่อันตรายถึงชีวิตของเธอในตัวอย่างเกมเพลย์

ชาเรน จูลิเซีย ตัวละครครึ่งผู้หญิงครึ่งเครื่องจักรที่น่าหลงใหล นำสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ The First Descendant ความสามารถของเธออยู่ในการต่อสู้ในระยะใกล้ ทำให้เธอเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับผู้เล่นที่ชอบยุทธวิธีที่ดุดัน Sharen ใช้ลายพรางทั้งในการเข้าใกล้และการล่าถอยอย่างรวดเร็ว ทำให้เธอสามารถเข้าใกล้ศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับ

Assassinator หนึ่งในทักษะติดตัวของ Sharen ทำให้เธอสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่ศัตรูที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่เธอ ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มผลกระทบร้ายแรงของเธอในสนามรบ นอกจากนี้ Sharen ยังมีทักษะการใช้งานที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการโจมตีของเธอ Cutoff Beam ของเธอปล่อยการโจมตีด้วยลำแสงไฟฟ้าที่ไม่เพียงสร้างความเสียหาย แต่ยังส่งเอฟเฟกต์ไฟฟ้าช็อตไปยังเป้าหมายของเธอด้วย

ทักษะการใช้งานอีกอย่างที่เธอมีคือ Active Camouflage ซึ่งจะปกปิดตัวตนของเธอจนกว่าเธอจะปล่อยการโจมตีออกมา เทคนิคนี้จะเปิดใช้งานโหมด Ambush เมื่อลายพรางสิ้นสุดลง และเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไปของเธอ นอกจากนี้ Sharen ยังสามารถติดตั้ง Shock Nuts วัตถุระเบิดที่ทำให้ศัตรูของเธอมึนงง และ Flash Daggers ซึ่งปล่อยกระสุนหลายนัดใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะการเล็งของเธอ มีดสั้นเหล่านี้สร้างความเสียหายด้วยระเบิดและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

The First Descendant สัญญาว่าจะนำเสนอเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นและการต่อสู้ที่ดุเดือด และ Sharen Julicia ก็ได้เพิ่มแง่มุมที่น่าตื่นเต้นให้กับเกมอีกด้วย นักเล่นเกมสามารถคาดหวังประสบการณ์ที่อัดแน่นไปด้วยแอ็คชั่นกับนักฆ่าครึ่งผู้หญิงและครึ่งเครื่องจักร โปรดติดตามภาพการเล่นเกมใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เนื่องจาก IGN จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The First Descendant เร็วๆ นี้

คำนิยาม:

– เกมยิงชิงของ: ประเภทย่อยของวิดีโอเกมที่ผสมผสานองค์ประกอบของการปล้นสะดมและการยิงปืน โดยที่ผู้เล่นจะรวบรวมอาวุธ กระสุน และอุปกรณ์ขณะต่อสู้

– Unreal Engine 5: เอ็นจิ้นการพัฒนาเกมล้ำสมัยที่สร้างโดย Epic Games

– เอฟเฟกต์ไฟฟ้าช็อต: กลไกการเล่นเกมที่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมหรือเอฟเฟกต์สถานะให้กับเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยการโจมตีด้วยไฟฟ้า

แหล่งที่มา:

– Ryan McCaffrey บรรณาธิการบริหารฝ่ายพรีวิวของ IGN และพิธีกรรายการ Xbox และรายการสัมภาษณ์