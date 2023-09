มีข่าวลือว่า Nintendo Switch 2 จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดเวลาในการโหลด

ข่าวลือเกี่ยวกับ Nintendo Switch 2 ที่ทุกคนตั้งตารอยังคงแพร่สะพัดต่อไป โดยมีรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและฟีเจอร์ต่างๆ ปรากฏให้เห็น แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อ้างว่าคอนโซลมีการแสดงความลับที่ Gamescom ในเดือนสิงหาคม และตอนนี้แหล่งที่สามได้ยืนยันการอ้างสิทธิ์เหล่านี้และเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม

ตามรายงานจาก Eurogamer และ VGC มีข่าวลือว่า Switch 2 ใช้งาน "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ที่อัตราเฟรมและความละเอียดที่สูงขึ้น ซึ่งฟังดูมีแนวโน้มสำหรับแฟนเกมยอดนิยม Nate The Hate ซึ่งเป็นคนวงในของ Nintendo ที่น่าเชื่อถือก่อนหน้านี้ ได้สนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้และเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมที่เขาได้ยินเกี่ยวกับคอนโซล

การปรับปรุงที่โดดเด่นอย่างหนึ่งที่ Nate The Hate กล่าวถึงคือการลดเวลาในการโหลดลงอย่างมาก เขาระบุว่าฮาร์ดแวร์ใหม่อนุญาตให้โหลดเกมได้เกือบจะทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบูตเครื่องจากเมนูหลัก นี่เป็นการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับสวิตช์เดิมซึ่งมีเวลาในการโหลดประมาณ 30 วินาที

ในแง่ของประสิทธิภาพ Nate The Hate อ้างว่า "Breath of the Wild" ทำงานที่ 60 เฟรมต่อวินาทีที่ความละเอียด 4K บนสวิตช์ 2 นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าคอนโซลมีความสามารถในการติดตามรังสีขั้นสูงคล้ายกับที่ PlayStation 5 และ Xbox Series X/S สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม เขาชี้แจงว่าพลังดิบของ Switch 2 คาดว่าจะต่ำกว่าของ Xbox Series S

เพื่อชดเชยสิ่งนี้ สวิตช์ 2 อาจใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า DLSS (การสุ่มตัวอย่างแบบการเรียนรู้เชิงลึก) ซึ่งสามารถจำลองความละเอียด 4K บนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ สิ่งนี้สามารถมอบประสบการณ์การรับชมที่เทียบเคียงได้กับ 4K เนทิฟในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพประสิทธิภาพไว้

แม้ว่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเข้ากันได้แบบย้อนหลังของ Switch 2 และวันเปิดตัว/เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ Nate The Hate แนะนำว่า Nintendo Direct ถัดไปจะออกอากาศในอีกประมาณสามวัน ซึ่งอาจเป็นวันที่ 14 กันยายน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ โดยปกติแล้ว Nintendo Directs จะจัดขึ้นในวันที่ วันพฤหัสบดี

โดยสรุป คุณสมบัติที่เป็นข่าวลือของ Nintendo Switch 2 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ลดเวลาในการโหลด และการใช้งานเทคโนโลยี DLSS ที่เป็นไปได้ แฟน ๆ ต่างรอคอยการอัปเดตเพิ่มเติมจาก Nintendo เกี่ยวกับคอนโซลที่คาดหวังอย่างสูงนี้

แหล่งที่มา:

– ยูโรเกมเมอร์

– วีจีซี