ข่าวลือของ Nintendo Switch 2: Breath of the Wild Demo จัดแสดงกราฟิกที่ปรับปรุงและเวลาในการโหลด

ข่าวลือเกี่ยวกับคอนโซลถัดไปของ Nintendo หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 'Switch 2' ได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามรายงานจาก Eurogamer และ VGC นักพัฒนาที่ได้รับเลือกมีโอกาสสาธิตคอนโซลในช่วง Gamescom 2023 เดโมดังกล่าวเป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ The Legend of Zelda: Breath of the Wild แม้ว่าจะไม่ได้ระบุการปรับปรุงเฉพาะเจาะจงในขณะนั้นก็ตาม

รายละเอียดข่าวลือใหม่ปรากฏจากพอดแคสต์ Nate the Hate ล่าสุด ผู้ดำเนินรายการอ้างว่าการสาธิตเทคโนโลยีของ Gamescom จัดแสดง Breath of the Wild ที่ทำงานที่ 4K 60fps โดยการปรับปรุงที่โดดเด่นคือการกำจัดเวลาในการโหลด สิ่งสำคัญคือต้องชี้แจงว่าข่าวลือเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าชื่อการเปิดตัว Switch จะได้รับการเผยแพร่อีกครั้งพร้อมกับฮาร์ดแวร์ถัดไป แต่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคของผู้สืบทอด

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างว่าการสาธิตเทคโนโลยีใช้ DLSS 3.5 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณ AI แบบเรียลไทม์ของ Nvidia อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ใจว่าการสาธิตใช้ชุดคุณลักษณะเต็มรูปแบบของเวอร์ชัน 3.5 หรือไม่ เช่น การสร้างเฟรม การรวม DLSS เป็นหัวข้อของการคาดเดาสำหรับผู้สืบทอดสวิตช์มาหลายปี และการกล่าวถึงเวอร์ชัน 3.5 นั้นน่าสนใจอย่างแน่นอน

ในระหว่างการสนทนาในพอดแคสต์ ผู้ดำเนินรายการกล่าวว่าเดือนมีนาคม 2024 เป็นวันที่เป็นไปได้ แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่านี่หมายถึงวันเปิดเผยหรือวันที่เผยแพร่ก็ตาม ข่าวลือก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีนี้ระบุว่าสวิตช์ 2024 จะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข่าวลือเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Nintendo ในขณะนี้ ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแหล่งที่มาและคำบอกเล่า นอกจากนี้ หากข้อกำหนดเหล่านี้ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าการสาธิตเทคโนโลยีที่แสดงที่ Gamescom อาจไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงคุณสมบัติของคอนโซลขั้นสุดท้ายเสมอไป

ในขณะที่ข่าวลือเหล่านี้ยังคงแพร่สะพัดต่อไป เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ของ Breath of the Wild เวอร์ชันปรับปรุงบน 'Switch 2' อย่างไรก็ตาม จนกว่า Nintendo จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ข่าวลือเหล่านี้ควรคำนึงถึงด้วย

