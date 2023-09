เวลาวางจำหน่ายสำหรับ The Teal Mask DLC ใน Pokemon Scarlet และ Violet

เทรนเนอร์ทั่วโลกต่างตั้งตารอการเปิดตัว Pokemon Scarlet และ Violet DLC ชุดแรก The Teal Mask อย่างใจจดใจจ่อ มีกำหนดเปิดตัวในวันพุธที่ 13 กันยายน ผู้เล่นอยากรู้ว่าเวลาวางจำหน่ายเฉพาะในภูมิภาคของตนเป็นอย่างไร

ตามข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน The Teal Mask DLC จะถูกปล่อยออกมาในเวลาต่อไปนี้:

– 6 น. ตามเวลาแปซิฟิก (12 กันยายน)

– 8 น. เวลากลาง (12 กันยายน)

– 9 น. ตามเวลาตะวันออก (12 กันยายน)

– 2 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร (13 กันยายน)

– 3 น. ตามเวลายุโรปกลาง (13 กันยายน)

– 5 น. ตามเวลาอินเดีย (30 กันยายน)

– 9 น. ตามเวลาญี่ปุ่น (13 กันยายน)

เวลาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่เกมคาดว่าจะเปิดตัวตามเวลาที่กำหนด ผู้เล่นควรติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาวางจำหน่าย

The Teal Mask เป็นส่วนหนึ่งของ The Hidden Treasure of Area Zero DLC สำหรับ Pokemon Scarlet และ Violet DLC จะพาผู้เล่นไปทัศนศึกษาที่ Kitakami หมู่บ้านที่มีชีวิตชีวาซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมรื่นเริงและร้านค้าริมถนน The Pokemon Company ได้ล้อเลียนพ็อกเก็ตมอนสเตอร์ตัวใหม่ Legendaries และตัวละครที่จะเปิดตัวใน The Teal Mask

การรั่วไหลยังได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถใหม่ รายการ Pokedex และพ็อกเก็ตมอนสเตอร์เช่น Bloodmoon Ursaluna ส่วนที่สองของ DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero ที่เรียกว่า The Indigo Disk มีกำหนดวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 4/ฤดูหนาวในปี 2023

ผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ The Teal Mask DLC จะต้องเป็นเจ้าของ Pokemon Scarlet หรือ Pokemon Violet ผู้ที่เป็นเจ้าของทั้งสองเกมจะต้องซื้อสำเนา The Teal Mask แยกต่างหาก

แม้จะมีปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นที่ส่งผลกระทบต่อความดื่มด่ำและประสบการณ์ของผู้เล่น แต่ Pokemon Scarlet และ Violet ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเปิดตัว และกลายเป็นเกม Nintendo ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลด้วยยอดขาย 10 ล้านชุดในสามวันแรก

