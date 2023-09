By

สมาคมฮอกกี้แห่งชาติ (NHL) และเครือข่าย NHL ได้ประกาศความร่วมมือกับ Los Angeles Kings สำหรับฤดูกาลที่สี่ของซีรีส์สารคดีพรีซีซั่นที่เข้าถึงได้ทั้งหมด Behind The Glass ซีรีส์สามตอนนี้ผลิตโดย NHL Network ร่วมกับ NHL Productions จะให้ภาพรวมเบื้องหลังความเข้มข้น ดราม่า และการแข่งขันของพรีซีซั่นของ NHL ผ่านเลนส์ของ Stanley Cup Champion Kings สองครั้ง

ฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงของ Behind The Glass จะนำเสนอการเดินทางของ Kings ไปยังซีกโลกใต้ในขณะที่พวกเขาเล่นกับ Arizona Coyotes ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในการแข่งขัน NHL Global Series ปี 2023 นี่จะเป็นเกม NHL ครั้งแรกที่เล่นในออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้กับซีรีส์นี้ ผู้เล่นจะถูกสวมไมค์และปรากฏตัวอยู่ห่างจากลานสเก็ต นำเสนอเนื้อหาที่ไม่มีใครเทียบได้แก่แฟนๆ ในขณะที่พวกเขาแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งในบัญชีรายชื่อและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดฤดูกาลปกติ

หลังจากเข้าเทียบท่าสแตนลีย์คัพเพลย์ออฟติดต่อกันสองครั้ง คิงส์ก็ได้เพิ่มความคาดหวังให้กับองค์กร Behind The Glass จะมุ่งเน้นไปที่รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของทีม Rob Blake และหัวหน้าโค้ช Todd McLellan ในขณะที่พวกเขานำทีมตลอดทั้งแคมป์ฝึกซ้อม และสร้างวิสัยทัศน์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน Stanley Cup ตลอดกาล ซีรีส์นี้ยังกล่าวถึงผู้เล่นคนสำคัญ เช่น ปิแอร์-ลุค ดูบัวส์ เซ็นเตอร์ที่เพิ่งได้มา, ดาวรุ่งอย่าง Adrian Kempe และ Kevin Fiala และผู้เล่นหลักรุ่นเก๋าอย่าง Anze Kopitar และ Drew Doughty ประธานทีม Luc Robitaille จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับความหมายของการเป็นกษัตริย์

Behind The Glass เปิดตัวครั้งแรกในปี 2018 โดยให้แฟน ๆ ได้รับชมพรีซีซั่นของ NHL อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านสายตาของ New Jersey Devils ตั้งแต่นั้นมา ซีรีส์นี้ได้นำเสนอทีม Philadelphia Flyers และ Nashville Predators ฉบับปีนี้จะเพิ่มเดิมพันด้วยการเดินทางระหว่างประเทศไปยังเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

แฟน ๆ สามารถคาดหวังที่จะเห็นเนื้อหาและคลิปโบนัสพิเศษจากแต่ละตอนของ Behind The Glass ที่แชร์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยใช้แฮชแท็ก #BehindTheGlass นอกจากนี้ แต่ละตอนจะรับชมได้บนแพลตฟอร์ม YouTube ของ NHL ทำให้แฟนๆ มีโอกาสมีส่วนร่วมกับซีรีส์มากขึ้น

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp สัญญาว่าจะทำให้แฟนๆ ใกล้ชิดกับเกมมากขึ้น และมอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เคยเห็นมาก่อนเกี่ยวกับทีมและพรีซีซั่น ด้วยการเข้าถึงที่ไม่เคยมีมาก่อน สารคดีชุดนี้จะทำให้แฟนๆ ตื่นเต้นอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาคาดหวังถึงฤดูกาล NHL ที่กำลังจะมาถึง

