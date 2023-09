เว็บไซต์ Apple Store ออฟไลน์ก่อนเปิดตัว iPhone 15

เว็บไซต์ Apple Store ปิดให้บริการชั่วคราวในเช้าวันอังคาร เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเปิดตัว iPhone 15 ที่หลายคนตั้งตารอคอย หน้า Landing Page แสดงข้อความระบุว่าเว็บไซต์อยู่ระหว่างการอัปเดต และกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเร็วๆ นี้ โลโก้ Apple แบบเคลื่อนไหวสีน้ำเงินและสีเทาซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเปิดตัว iPhone 15 ได้ถูกแสดงพร้อมกับลิงก์ที่ใช้งานได้ไปยังสตรีมสด

Tim Cook ซีอีโอของ Apple เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงเวอร์ชันล่าสุดของบริษัทเวลา 1 น. ET จาก Steve Jobs Theater ใน Apple Park ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุขัดข้องของเว็บไซต์เป็นผลมาจากความสนใจอย่างล้นหลามใน iPhone 15 หรือ Apple กำลังเปลี่ยนแปลงตลาดออนไลน์ของตนหรือไม่

iPhone 15 คาดว่าจะเปิดตัวในวันที่ 22 กันยายน โดยมีให้เลือก 799 รุ่นในราคาที่แตกต่างกัน รุ่นมาตรฐานจะเริ่มต้นที่ 1,099 ดอลลาร์ ในขณะที่ตัวเลือก Pro Max จะมีราคาอยู่ที่ 15 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นอย่างหนึ่งใน iPhone XNUMX คือการใช้พอร์ตชาร์จมาตรฐาน USB-C ตามที่ได้รับคำสั่งจากสหภาพยุโรป การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการออกจากพอร์ตชาร์จ Lightning ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple

ข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 15 รวมถึงการเปิดตัว “ปุ่มการทำงาน” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นและการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปลดล็อคอุปกรณ์หรือนำทางผ่านแอพ แม้ว่ารายละเอียดจะหายาก แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปุ่มนี้อาจทำให้ iPhone 15 Pro แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ

โดยปกติแล้ว Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในฤดูใบไม้ร่วง และ iPhone 14 เปิดตัวในเดือนกันยายนปีที่แล้ว หุ้นของบริษัทซึ่งเพิ่งมีมูลค่าตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยในระหว่างการซื้อขายช่วงเช้าของวันอังคาร

ที่มา: The New York Post, MacRumors, The Associated Press