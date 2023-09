ออสเตรเลียพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้ CRISPR สำหรับการตรวจหาไวรัส Monkeypox

นักวิจัยในออสเตรเลียได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยที่ก้าวล้ำ MPXV-CRISPR สำหรับการตรวจหาไวรัส Monkeypox (MPXV) เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือแรกในออสเตรเลียที่ใช้เทคโนโลยี CRISPR เพื่อตรวจจับไวรัสด้วยความแม่นยำและรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือที่นำโดยสถาบัน Peter Doherty Institute for Infection and Immunity และ Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ได้รับการตีพิมพ์ใน The Lancet Microbe

แม้ว่าเทคโนโลยี CRISPR จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการแก้ไขจีโนม แต่เมื่อไม่นานมานี้ เทคโนโลยีดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย MPXV-CRISPR ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายลำดับทางพันธุกรรมเฉพาะที่พบในไวรัส MPXV เท่านั้น ดร. ซู เจน โลว์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น หนึ่งในผู้ร่วมเขียนงานวิจัยรายแรกๆ ของการศึกษา อธิบายว่าเครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้ CRISPR ทำหน้าที่เหมือนกับนักสืบที่มีความแม่นยำสูง โดยสามารถระบุสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคจำเพาะได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือ MPXV-CRISPR ได้รับการตั้งโปรแกรมให้จดจำไวรัสโดยวิศวกรรม "คำแนะนำ" โดยอิงจากฐานข้อมูลจีโนม MPXV จำนวน 523 รายการ เมื่อมี DNA ของไวรัสอยู่ในตัวอย่างทางคลินิก ระบบ CRISPR จะถูกนำทางไปยังเป้าหมายและส่งสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีไวรัสอยู่ ระดับความไวและความแม่นยำของวิธีการทดสอบนี้เทียบได้กับวิธี PCR มาตรฐานทองคำ แต่มีข้อได้เปรียบในการให้ผลลัพธ์โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

คุณสมบัติอันล้ำสมัยอย่างหนึ่งของ MPXV-CRISPR คือความเร็วที่สามารถวินิจฉัยได้ การวินิจฉัยโรคฝีลิงแบบดั้งเดิมมักอาศัยการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหลายวันก่อนที่จะทราบผลการทดสอบ ในทางตรงกันข้าม MPXV-CRISPR สามารถตรวจจับไวรัสได้ภายในเวลาเพียง 45 นาที ทำให้สามารถตรวจจับถึงสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว

ขณะนี้ทีมวิจัยกำลังทำงานเพื่อปรับใช้ MPXV-CRISPR ให้เป็นอุปกรณ์พกพาที่สามารถใช้งานได้ ณ จุดดูแลทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยรวดเร็วและเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือสถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัด ทีมงานมีเป้าหมายที่จะปฏิวัติการจัดการโรคฝีลิง ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย และเพิ่มการตอบสนองด้านสาธารณสุขต่อการระบาดในอนาคต

ความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับสถาบัน Peter Doherty, สถาบันวิจัยทางการแพทย์ Walter และ Eliza Hall, ศูนย์สุขภาพทางเพศแห่งเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัย Monash

แหล่งที่มา:

– มีดหมอจุลินทรีย์

– สถาบันปีเตอร์ โดเฮอร์ตีเพื่อการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน

– สถาบันวิจัยการแพทย์ Walter และ Eliza Hall