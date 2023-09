ขอแนะนำ MPXV-CRISPR: เครื่องมือวินิจฉัยการปฏิวัติใหม่สำหรับไวรัส Monkeypox

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Peter Doherty Institute for Infection and Immunity และ Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยที่ก้าวล้ำที่เรียกว่า MPXV-CRISPR เครื่องมือนี้เผยแพร่ใน The Lancet Microbe โดยใช้เทคโนโลยี CRISPR เพื่อตรวจหาไวรัส Monkeypox (MPXV) ในตัวอย่างทางคลินิกอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเหนือกว่าวิธีการวินิจฉัยที่มีอยู่ โดยกำหนดเป้าหมายลำดับทางพันธุกรรมโดยเฉพาะสำหรับ MPXV ทำให้เป็นวิธีการวินิจฉัยโดยใช้ CRISPR วิธีแรกในออสเตรเลีย

เทคโนโลยี CRISPR ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการแก้ไขจีโนม กำลังถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย ดร. ซู เจน โลว์ เจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันโดเฮอร์ตี้และเป็นผู้เขียนร่วมคนแรกของการศึกษานี้ อธิบายว่าการวินิจฉัยโดยใช้ CRISPR นั้นเป็นนักสืบที่แม่นยำซึ่งระบุเบาะแสเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของเชื้อโรค ในกรณีของ MPXV-CRISPR นั้น มีการ "ตั้งโปรแกรม" ให้จดจำไวรัสโดยใช้คำแนะนำทางวิศวกรรมที่ผูกเข้ากับส่วนเฉพาะของ DNA ของไวรัส

เมื่อตรวจพบ DNA ของไวรัสในตัวอย่างทางคลินิก ระบบ CRISPR จะถูกนำทางไปยังเป้าหมายและส่งสัญญาณเพื่อบ่งชี้ว่ามีไวรัสอยู่ วิธีการวินิจฉัยนี้ให้ความไวและความแม่นยำเทียบเท่ากับวิธี PCR มาตรฐานทองคำ แต่ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

หนึ่งในคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของ MPXV-CRISPR คือความรวดเร็วในการวินิจฉัย การวินิจฉัยโรคฝีดาษในปัจจุบันมักใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้ผลลัพธ์ ในขณะที่ MPXV-CRISPR สามารถตรวจพบไวรัสได้ภายในเวลาเพียง 45 นาที ขณะนี้ทีมงานกำลังทำงานเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีนี้ให้เป็นอุปกรณ์พกพาที่สามารถใช้ในการตรวจหาไวรัส Monkeypox ในสถานที่ดูแลสุขภาพต่างๆ

ดร. Shivani Pasricha เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสของสถาบันวิจัยทางการแพทย์ Walter and Eliza Hall และผู้เขียนร่วมอาวุโสของการศึกษานี้ เน้นย้ำถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก MPXV-CRISPR ต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงการวินิจฉัยที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดหรือสถานที่ห่างไกล วิธีการทดสอบแบบกระจายอำนาจนี้สามารถเร่งการรักษาและปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยได้

ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย ได้แก่ สถาบันโดเฮอร์ตี้ สถาบันวิจัยการแพทย์วอลเตอร์และเอลิซาฮอลล์ ศูนย์สุขภาพทางเพศเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยโมนาช

