SpaceX เตรียมปล่อยจรวด Falcon 9 พร้อมดาวเทียม Starlink

SpaceX กำลังวางแผนที่จะปล่อยจรวด Falcon 9 จากฐานทัพอวกาศ Vandenberg ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน เวลา 11 น. จรวดดังกล่าวจะบรรทุกดาวเทียม Starlink 57 ดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ความเร็วสูงของ SpaceX

หากการเปิดตัวครั้งแรกล่าช้า SpaceX ก็มีโอกาสเปิดตัวสำรองในวันอังคารและวันพุธ บริษัทตั้งเป้าที่จะนำยานบูสเตอร์ระยะแรกของจรวดลงจอดบนโดรน Of Course I Still Love You ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นเที่ยวบินที่ 11 ของยานบูสเตอร์ลำนี้

การออกอากาศสดทางเว็บของการเปิดตัวจะมีอยู่ในโปรไฟล์ SpaceX บน X (เดิมคือ Twitter) ประมาณห้านาทีก่อนการปล่อยตัว

Starlink เป็นโครงการอันทะเยอทะยานของ SpaceX ในการสร้างกลุ่มดาวอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั่วโลก ดาวเทียมขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 260 กิโลกรัมต่อดวง จะถูกนำไปใช้ในวงโคจรโลกต่ำเพื่อให้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความหน่วงต่ำทั่วโลก ด้วยการติดตั้งดาวเทียมเพิ่มเติมอีก 21 ดวง SpaceX จะขยายฝูงบิน Starlink เพื่อปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่กำลังเติบโต

เทคโนโลยีจรวด Falcon 9 ที่นำกลับมาใช้ใหม่ของ SpaceX ช่วยให้สามารถปล่อยอวกาศได้อย่างคุ้มค่าโดยการนำจรวดระยะแรกกลับมาใช้ใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่ บริษัทประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการลงจอดและปล่อยยานบูสเตอร์ลงจอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายในการปล่อยยานและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอวกาศ

ที่มา: SpaceX