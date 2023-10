SpaceX ประกาศเปิดตัวจรวด Falcon 9 ในช่วงเช้าตรู่

SpaceX ได้ประกาศการเปิดตัวที่กำลังจะมีขึ้นจากฐานทัพอวกาศ Vandenberg บริษัทตั้งเป้าหมายเวลา 12:47 น. ของวันที่ 21 ต.ค. สำหรับการปล่อยจรวดฟอลคอน 9 จาก SLC-4E วัตถุประสงค์ของการปล่อยดาวเทียมครั้งนี้คือเพื่อส่งดาวเทียม Starlink 21 ดวงขึ้นสู่วงโคจรระดับต่ำ

ในกรณีที่การปล่อยไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ SpaceX ได้ระบุโอกาสสำรองสามครั้งระหว่างเวลา 1:23 น. ถึง 3 น. เพื่อกำหนดเวลาใหม่ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสำรองข้อมูลเพิ่มเติมอีก 11 รายการให้เลือก เริ่มตั้งแต่เวลา 26:2 น. วันเสาร์ จนถึง 50:XNUMX น. วันอาทิตย์

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บจาก SpaceX ได้ประมาณห้านาทีก่อนการเปิดตัว สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และทำให้พวกเขาได้ชมภารกิจในขณะที่มันเผยออกมา

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สนับสนุนที่จะสนับสนุนภารกิจนี้ถูกใช้ไปแล้ว 15 ครั้งในการเปิดตัวครั้งก่อน หลังจากการแยกขั้น คาดว่าจรวดขั้นแรกของจรวดจะลงจอดบนเรือโดรน Of Course I Still Love You ในมหาสมุทรแปซิฟิก การนำกลับมาใช้ใหม่ได้นี้เป็นก้าวสำคัญในความพยายามของ SpaceX ในการลดต้นทุนในการสำรวจอวกาศและทำให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

ในส่วนของผลกระทบในท้องถิ่น คาดว่าจะไม่ได้ยินเสียงโซนิคบูมในระหว่างการเปิดตัวครั้งนี้ นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากโซนิคบูมอาจรบกวนและน่าตกใจได้

โดยรวมแล้ว การเปิดตัวในช่วงเช้าโดย SpaceX ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในภารกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการพัฒนาและขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั่วโลก

คำนิยาม:

– จรวดฟอลคอน 9: ยานปล่อยในวงโคจรสองขั้นที่พัฒนาโดย SpaceX ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขนส่งดาวเทียมและน้ำหนักบรรทุกสู่อวกาศที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

– ดาวเทียม Starlink: กลุ่มดาวดาวเทียมขนาดเล็กที่ SpaceX ใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมบรอดแบนด์ทั่วโลก

– แน่นอน ฉันยังคงรักคุณ โดรนชิพ: ยานโดรนอัตโนมัติที่ SpaceX ใช้เพื่อลงจอดและกู้คืนเครื่องเพิ่มกำลังจรวดในทะเล

ที่มา: SpaceX (ไม่ได้ระบุ URL)