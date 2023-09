งูสำลักปลาที่รุกราน: ผลกระทบสำหรับการวิจัยงูกินปลาและสายพันธุ์ที่รุกราน

By

เมื่อเร็วๆ นี้ นักสัตววิทยาในฝรั่งเศสประสบเหตุการณ์ที่น่าทึ่งซึ่งมีงูพยายามกินปลาขนาดเท่าหัวของมันเอง Nicolas Fuento นักสัตว์วิทยาจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร League for the Protection of Birds ในฝรั่งเศส สังเกตเห็นงูไวเปอร์พยายามดิ้นรนเพื่อกินปลาสายพันธุ์รุกรานที่ Lac de Carcès ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส การเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงูกินปลากับสายพันธุ์ที่รุกราน

ในตอนแรก Fuento คิดว่างูเพียงพยายามกินปลา แต่ไม่นานก็ตระหนักว่างูกำลังสำลักปลาที่ติดอยู่ในหลอดอาหาร เพื่อช่วยงู ฟูเอนโตจึงค่อย ๆ ดันปลากลับเข้าไปในปากของงูเพื่อเอาสันของมันหลุดออกไป เมื่อเอาปลาออกได้สำเร็จ งูก็ดูไม่เป็นอันตรายและเลื้อยหนีไป

ชนิดของปลาที่ระบุคือ ruffe ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีถิ่นกำเนิดในบางส่วนของยุโรปและเอเชีย อย่างไรก็ตาม มีการแนะนำ ruffes ไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ที่รุกราน ครีบหลังที่แข็งและมีหนามทำให้ผู้ล่ากินได้ยาก

งูไวเพอรินกินปลาเป็นหลัก และในบางภูมิภาค ขอบเขตตามธรรมชาติของพวกมันทับซ้อนกับงูรัฟฟ์ การปรากฏตัวของ ruffes ที่รุกรานในพื้นที่ชุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นที่ที่งูไวเปอร์หายากและมีจำนวนลดลง ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อประชากรงูในท้องถิ่น เหตุการณ์ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่างูกินปลาในยุโรป รวมถึงงูไวเปอร์รีน เสียชีวิตหลังจากการบริโภคปลาที่รุกราน

แม้ว่าผลกระทบของปลาที่รุกรานต่องูยังไม่มีการศึกษา แต่กรณีนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากสายพันธุ์ที่รุกราน การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงูกินปลากับปลารุกรานสามารถนำไปสู่ความพยายามในการอนุรักษ์และการคุ้มครองประชากรงูพื้นเมืองได้

