ดาวเนปจูนที่ฝ่ายค้าน: เมื่อใดและอย่างไรที่จะสังเกตยักษ์น้ำแข็ง

ดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 19 จากดวงอาทิตย์และเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะของเรา จะถูกต่อต้านในวันอังคารที่ XNUMX กันยายน ซึ่งหมายความว่ามันจะอยู่ในแนวตรงกับดวงอาทิตย์และโลก โดยมีดาวเคราะห์ของเราอยู่ตรงกลาง เพื่อเป็นโบนัสเพิ่มเติม ดาวเนปจูนจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดหรือที่เรียกว่าเพอริจีในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปดูใหญ่ขึ้นและสว่างขึ้นในท้องฟ้ายามค่ำคืน ทำให้เกิดโอกาสสำคัญในการสังเกตการณ์

จากนิวยอร์กซิตี้ ดาวเนปจูนจะลอยขึ้นทางตะวันออกเวลาประมาณ 6:58 น. EDT และมองเห็นได้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ณ จุดสูงสุดบนท้องฟ้า เวลาประมาณ 12:51 น. EDT ของวันพุธที่ 20 กันยายน ดาวเนปจูนจะอยู่ที่ 46 องศาเหนือขอบฟ้า จะอยู่ในกลุ่มดาวราศีมีน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าดาวเนปจูนจะอยู่ที่บริเวณขอบโลก แต่โลกและยักษ์น้ำแข็งก็ยังอยู่ห่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ ในระหว่างการเข้าใกล้นี้ ดาวเนปจูนจะยังคงอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ 2.7 พันล้านไมล์ เพื่อนำเสนอมุมมองบางส่วน โลกและดาวอังคารถูกแยกจากกันด้วยระยะทางเฉลี่ย 140 ล้านไมล์ ซึ่งหมายความว่าระยะทางเฉลี่ยระหว่างดาวอังคารและโลกอาจพอดีระหว่างโลกกับดาวเนปจูนเกือบ 20 เท่า

เนื่องจากระยะทางที่ไกลมาก ดาวเนปจูนจึงไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าได้ มีความกว้าง 31,000 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าโลกประมาณ 50,000 เท่า ทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในระบบสุริยะของเรา อย่างไรก็ตาม ทัศนวิสัยของดาวเนปจูนต้องใช้กล้องโทรทรรศน์หรือกล้องส่องทางไกลที่มีคุณภาพและสภาพอากาศเอื้ออำนวย

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

โดยสรุป การต่อต้านของดาวเนปจูนและความใกล้ชิดกับโลกทำให้เกิดโอกาสที่ดีในการดูและศึกษายักษ์น้ำแข็งที่อยู่ห่างไกลนี้ โดยการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและหาสถานที่ที่เหมาะสม นักดูท้องฟ้าสามารถประหลาดใจกับความมหัศจรรย์ของระบบสุริยะของเราได้

