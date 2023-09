ความก้าวหน้าในการวินิจฉัย: เทคโนโลยี CRISPR ตรวจจับไวรัส Monkeypox ด้วยความแม่นยำและความเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Peter Doherty Institute for Infection and Immunity และ Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยแบบใหม่ที่เรียกว่า MPXV-CRISPR การศึกษาร่วมกันซึ่งตีพิมพ์ใน The Lancet Microbe แสดงให้เห็นพลังของเทคโนโลยี CRISPR ในการตรวจหาไวรัสโรคฝีลิง (MPXV) ด้วยความแม่นยำและความเร็วที่เหนือชั้น

แม้ว่า CRISPR จะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถในการแก้ไขยีน แต่เมื่อไม่นานมานี้ CRISPR ก็ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือวินิจฉัยที่มีความไวสูง MPXV-CRISPR ทำหน้าที่เป็น "นักสืบที่มีความแม่นยำสูง" โดยสามารถระบุสารพันธุกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับไวรัสในตัวอย่างทางคลินิกได้อย่างรวดเร็ว นักวิจัยได้ตั้งโปรแกรมเครื่องมือเพื่อกำหนดเป้าหมายลำดับทางพันธุกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ MPXV โดยใช้ฐานข้อมูลจีโนม MPXV จำนวน 523 รายการเพื่อสร้าง "แนวทาง" ที่จำเป็นสำหรับการจับกับ DNA ของไวรัส

เมื่อมี DNA ของไวรัสอยู่ในตัวอย่างทางคลินิก ระบบ CRISPR จะถูกนำทางไปยังเป้าหมายและส่งสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีไวรัสอยู่ ความไวและความแม่นยำที่ได้จาก MPXV-CRISPR เทียบได้กับวิธี PCR มาตรฐานทองคำ แต่ใช้เวลาในการทดสอบลดลงอย่างมาก

คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ MPXV-CRISPR คือความเร็วในการวินิจฉัย การวินิจฉัยโรคฝีลิงในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้ผล ในทางตรงกันข้าม MPXV-CRISPR สามารถตรวจจับไวรัสได้ภายในเวลาที่น่าทึ่งเพียง 45 นาที

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ทีมวิจัยมีเป้าหมายที่จะปรับใช้ MPXV-CRISPR ให้เป็นอุปกรณ์พกพาสำหรับการตรวจจับ ณ จุดดูแล เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการจัดการโรคฝีลิง ให้เข้าถึงการวินิจฉัยที่แม่นยำได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดและห่างไกล ด้วยการเร่งการรักษาและปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย วิธีการกระจายอำนาจในการทดสอบอาจช่วยเพิ่มการตอบสนองด้านสาธารณสุขต่อการระบาดของโรคฝีดาษได้อย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษานี้ดำเนินการร่วมกับศูนย์สุขภาพทางเพศแห่งเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยโมนาช นักวิจัยเชื่อว่า MPXV-CRISPR แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการวินิจฉัย และถือเป็นคำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงการจัดการโรคในอนาคต

ที่มา:

มีดหมอจุลินทรีย์ (2023) การตรวจหาไวรัส Monkeypox อย่างรวดเร็วโดยใช้การทดสอบแบบใช้สื่อกลาง CRISPR-Cas12a: การศึกษาการตรวจสอบและประเมินผลในห้องปฏิบัติการ