การตรวจสอบการไหลของพลาสมาร้อนที่หายากในบรรยากาศชั้นบน

By

ออโรร่าอยู่ใกล้ขั้วโลกเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยแสดงแสงหลากสีในชั้นบรรยากาศชั้นบน ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลมสุริยะกับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร อาจเกิดปรากฏการณ์บรรยากาศที่แตกต่างออกไปได้: การเคลื่อนตัวของไอออนใต้แสง (SAID)

เหตุการณ์ SAID เกี่ยวข้องกับการไหลของพลาสมาร้อนไปทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เหตุการณ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มองเห็นได้บนท้องฟ้า เช่น ส่วนโค้งสีแดงออโรร่า (SAR) ที่เสถียรและการเพิ่มความเร็วการปล่อยความร้อนที่รุนแรง (STEVE) โดยทั่วไป เหตุการณ์ SAID จะเกิดขึ้นระหว่างค่ำถึงเที่ยงคืน แต่มีอินสแตนซ์ของกระแส SAID ที่ตรวจพบหลังเที่ยงคืน

ในการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Geophysical Research: Space Physics นักวิจัยมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ SAID หลังเที่ยงคืน 15 เหตุการณ์ที่ตรวจพบใกล้อเมริกาใต้ในปี 2013 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงโปรแกรมดาวเทียมและการวัดกิจกรรมของแสงออโรร่า พวกเขาได้ตรวจสอบลักษณะและ การก่อตัวของเหตุการณ์ที่หายากเหล่านี้

นักวิจัยพบว่าเหตุการณ์ SAID หลังเที่ยงคืนซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ก่อนเที่ยงคืนเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสภาวะไอโอโนสเฟียร์และพลวัตทางธรณีแม่เหล็ก การทำงานร่วมกันรวมถึงการก่อตัวของสนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคคลื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งความร้อนเฉพาะที่

การค้นพบนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของพลาสมาในบรรยากาศชั้นบนและศักยภาพในการรบกวนสัญญาณเรดาร์สำหรับการติดตามดาวเทียมและการใช้งานที่สำคัญอื่น ๆ การวิจัยเพิ่มเติมในพื้นที่นี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าว่าเหตุการณ์ SAID และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกได้อย่างไร

ที่มา: Ildiko Horvath และคณะ Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) พัฒนาขึ้นในช่วงหลังเที่ยงคืน (1–4) ภาคเวลาท้องถิ่นแม่เหล็กในช่วงปี 2013 วารสารการวิจัยธรณีฟิสิกส์: ฟิสิกส์อวกาศ (2023) ดอย: 10.1029/2023JA031677