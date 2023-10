วิธีดูฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ถึงจุดสูงสุดสุดสัปดาห์นี้

ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่สวยงามที่สุดแห่งปี คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในสุดสัปดาห์นี้ ตามรายงานของ NASA ฝักบัวที่เกิดจากเศษซากที่เกิดจากดาวหางฮัลลีย์ จะมองเห็นได้ในช่วงเช้าตรู่หลังเที่ยงคืน ET ของวันที่ 20 ตุลาคม

เพื่อการรับชมที่ดีที่สุด NASA แนะนำให้ค้นหาสถานที่ห่างจากมลภาวะทางแสง เช่น ป่า วิธีที่ดีที่สุดในการสังเกตอุกกาบาตคือการนอนราบโดยให้เท้าชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดวงตาของคุณอาจต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีในการปรับให้เข้ากับความมืด ดังนั้นจึงแนะนำให้เก็บไฟฉายและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีแสงสว่างจ้าไว้

อุกกาบาตจะเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 41 ไมล์ต่อวินาที โดยทิ้งร่องรอยเรืองแสงที่มองเห็นได้เป็นเวลาหลายวินาทีถึงนาที NASA แนะนำให้มองหาการระเบิดของแสงที่ส่องผ่านท้องฟ้าเป็นเวลานาน

ผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นฝนดาวตกได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีหรือท้องฟ้าที่มีมลพิษทางแสง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของ NASA จากศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลในเมืองฮันต์สวิลล์ รัฐแอละแบมา เริ่มตั้งแต่เวลา 10 น. ET ของวันที่ 20 ตุลาคม

เหตุการณ์ Orionid ไม่ใช่ฝนดาวตกเพียงชนิดเดียวที่เกิดจากดาวหางฮัลเลย์ ฝนดาวตกอีตา อควาริดส์ ซึ่งจะสูงสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ก็เกิดจากเศษซากและฝุ่นจากดาวหางเช่นกัน

นอกจากกลุ่มดาวโอไรโอนิดส์แล้ว ฝนดาวตกอื่นๆ คาดว่าจะสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน รวมถึงกลุ่มทออริดทางใต้และภาคเหนือด้วย

ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ ตั้งชื่อตามกลุ่มดาวนายพราน ซึ่งสามารถมองเห็นอุกกาบาตบนท้องฟ้าได้ ดาวหางฮัลเลย์ซึ่งกลับมายังระบบสุริยะชั้นในทุกๆ 76 ปี ปล่อยฝุ่นออกสู่อวกาศ และกลายเป็นฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ในที่สุด

ดาวหางฮัลเลย์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเส้นทางที่ลุกเป็นไฟ ได้รับการบันทึกว่าเป็นหินที่กำลังลุกไหม้อยู่บนท้องฟ้าบนผ้าบาเยอ ซึ่งบรรยายถึงยุทธการที่เฮสติงส์ในปี ค.ศ. 1066 ดาวหางเป็นหนึ่งในวัตถุที่มีการสะท้อนแสงน้อยที่สุดในระบบสุริยะ โดยมี มองเห็นแต่ร่องรอยเพลิงไหม้เท่านั้น

แหล่งที่มา: “Shooting Stars' From Halley's Comet: ท้องฟ้ายามค่ำคืนในสัปดาห์นี้” – Forbes, “Halley's Comet, Last Seen In 1986, Will release 'Shooting Stars' Weekend This Weekend—How To Watch” – Forbes