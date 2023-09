วิธีการใหม่รองรับการดำรงอยู่ของมหาสมุทรโบราณบนดาวอังคาร

By

การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ใช้วิธีการใหม่ในการวิเคราะห์แรงโน้มถ่วงของดาวอังคาร ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าครั้งหนึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีมหาสมุทรทางตอนเหนือขนาดใหญ่ นำโดยศาสตราจารย์ Jaroslav Klokočník จากสถาบันดาราศาสตร์แห่ง Czech Academy of Sciences การวิจัยได้กำหนดขอบเขตของมหาสมุทรยุคดึกดำบรรพ์ของดาวอังคารตอนเหนือโดยละเอียดยิ่งขึ้น

การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารอิคารัส โดยเน้นการใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของน้ำบนดาวอังคาร ก่อนหน้านี้วิธีนี้เคยประสบความสำเร็จในการระบุแหล่งน้ำบนโลก เช่น แนวชายฝั่งของทะเลสาบเมื่อนานมาแล้วทางตอนเหนือของแอฟริกา ด้วยการวิเคราะห์แง่มุมด้านแรงโน้มถ่วงของดาวอังคาร นักวิทยาศาสตร์จึงเข้าใจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกวิทยาของดาวเคราะห์ได้ดีขึ้น

นักวิจัยใช้กระบวนการที่พัฒนาโดย Klokočník ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แง่มุมด้านแรงโน้มถ่วงที่คำนวณจากการวัดความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง ด้านแรงโน้มถ่วงเป็นผลิตภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงลักษณะความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงของวัตถุดาวเคราะห์ นอกจากนี้ พวกเขายังใช้ข้อมูลภูมิประเทศที่บันทึกโดย Mars Global Surveyor ของ NASA

วิธีการใหม่นี้ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากจากวิธีการก่อนหน้านี้ในการทำแผนที่พื้นผิวโดยอาศัยความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว ด้วยการบูรณาการข้อมูลภูมิประเทศ นักวิทยาศาสตร์สามารถมีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของดาวอังคาร

ความหมายของการวิจัยนี้ไปไกลกว่าดาวอังคาร เนื่องจากวิธีการพิจารณาแรงโน้มถ่วงได้นำไปใช้กับวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ในการศึกษาแยกต่างหากที่ตีพิมพ์ในรายงานทางวิทยาศาสตร์ วิธีนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของดาวศุกร์

ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้มีส่วนช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของดาวอังคาร และให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ การทำความเข้าใจการมีอยู่ของมหาสมุทรโบราณบนดาวอังคารเป็นก้าวสำคัญในการเปิดเผยความเป็นไปได้ของรูปแบบชีวิตในอดีตหรือปัจจุบัน

คำนิยาม:

ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง: พื้นที่ที่มีแรงโน้มถ่วงต่างกันซึ่งกระทำโดยลักษณะพื้นผิวของวัตถุดาวเคราะห์

ด้านแรงโน้มถ่วง: ผลิตภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงลักษณะความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงของวัตถุดาวเคราะห์

ข้อมูลภูมิประเทศ: ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและระดับความสูงของพื้นผิวดินของดาวเคราะห์หรือเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ

แหล่งที่มา:

– การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Icarus ในเครือ American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences

– การศึกษาที่ตีพิมพ์ในรายงานทางวิทยาศาสตร์

– Jaroslav Klokočník – ศาสตราจารย์กิตติคุณจากสถาบันดาราศาสตร์แห่ง Czech Academy of Sciences

– Gunther Kletetschka – รองศาสตราจารย์วิจัยที่ University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute และอยู่ในเครือของ Charles University ในสาธารณรัฐเช็ก