การประชุมสัมมนาการสำรวจอวกาศ von Braun ประจำปีครั้งที่ 16 ของ NASA เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และการสำรวจอวกาศที่ก้าวหน้า

NASA เชิญตัวแทนสื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการสำรวจอวกาศ von Braun Space Exploration Symposium ประจำปีครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ที่ 25-27 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยอลาบามา ในเมืองฮันต์สวิลล์ ธีมของปีนี้คือ "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond" และการประชุมสัมมนาจะมีวิทยากรจากภาครัฐ อุตสาหกรรม และนักวิชาการที่จะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด โอกาสในอนาคต และความท้าทายในด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจ

ในบรรดาผู้เข้าร่วม NASA ผู้ดูแลระบบบิล เนลสันจะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อมอบรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม งานเลี้ยงอาหารกลางวันจะรวมการอภิปรายเกี่ยวกับระบบลงจอดของมนุษย์ด้วย สื่อที่สนใจพูดคุยกับผู้ดูแลระบบเนลสันสามารถติดต่อ Jackie McGuinness ได้ที่ [ป้องกันอีเมล] สมาชิกของสื่อที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาจะต้องติดต่อ Jim Way ผู้อำนวยการบริหาร American Astronautical Society ที่ [email protected] หรือ 703-866-0021 เพื่อขอข้อมูลประจำตัว

กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นด้วยคำกล่าวเปิดงานโดยโจเซฟ เพลฟรีย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลของ NASA ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลการอภิปรายของอาร์เทมิสในเช้าวันพุธด้วย วิทยากรคนอื่นๆ จาก Marshall Space Flight Center ได้แก่ Shane Canerday วิศวกรการบินและอวกาศ; John Honeycutt ผู้จัดการโครงการ Space Launch Systems; Dayna Ise รองผู้จัดการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; มัลลอรี่เจมส์ วิศวกรการบินและอวกาศ; Mary Beth Koelbl ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม; Jason Turpin ผู้นำด้านเทคนิคอาวุโสของ Propulsion; และ Lisa Watson-Morgan ผู้จัดการโครงการ Human Landing System

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาและโปรแกรมฉบับเต็ม โปรดไปที่ astronautical.org/events/vbs

ที่มา: NASA PR Newswire