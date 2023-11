แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกที่กำลังละลาย: การทำความเข้าใจบทบาทของการปล่อยใต้ธารน้ำแข็ง

ท่ามกลางภูมิประเทศที่กลายเป็นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ของทวีปแอนตาร์กติกา มีแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกอยู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบภูมิอากาศของโลกของเรา แผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมานี้ไม่เพียงแต่สะท้อนแสงอาทิตย์ แต่ยังช่วยให้โลกเย็นลง แต่ยังกักเก็บน้ำจืดไว้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสมุทรศาสตร์ Scripps แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก (UCSD) ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับน้ำทะเลทั่วโลก

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เปิดเผยว่าเมื่อน้ำใต้ธารน้ำแข็งละลายและไหลออกสู่ทะเล จะทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้น นักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่าการปล่อยใต้น้ำแข็ง ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์หลักๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เช่น การคาดการณ์โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้พิจารณาถึงการสูญเสียน้ำแข็งเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการปล่อยใต้น้ำแข็ง

ตามที่ Tyler Pelle ผู้เขียนหลักของการศึกษานี้ การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกอย่างแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนชายฝั่ง การประมาณการในปัจจุบันอาจประเมินอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกต่ำเกินไป ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลที่อยู่ต่ำ Pelle เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรวมการปล่อยก๊าซใต้น้ำแข็งเข้ากับความพยายามในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การศึกษามุ่งเน้นไปที่ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันออกสองแห่ง ได้แก่ เดนแมนและสก็อตต์ ธารน้ำแข็งเหล่านี้ซึ่งตั้งอยู่ติดกันบนยอดร่องลึกทวีปที่มีความลึกมากกว่า 2300 ไมล์ มีศักยภาพที่จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกือบ 25 ฟุต นักวิจัยได้ทำการจำลองการถอยของน้ำแข็งจนถึงปี XNUMX โดยใช้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เมื่อมีการแยกตัวออกจากธารน้ำแข็ง แบบจำลองคาดการณ์ว่าธารน้ำแข็งทั้งสองจะไปถึงความลาดชันของร่องลึกก้นสมุทรเร็วกว่าที่คิดไว้ XNUMX ปี

Jamin Greenbaum ผู้ร่วมเขียนการศึกษาวิจัยนี้ ตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนสติให้กับชุมชนการสร้างแบบจำลอง การไม่คำนึงถึงการปล่อยประจุใต้น้ำแข็งจะทำลายความแม่นยำของการทำนาย นอกจากนี้ การศึกษายังเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของมนุษย์ในการบรรเทาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลด้วยการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้ว่าการปล่อยก๊าซใต้น้ำแข็งมีความสำคัญ แต่การกระทำของมนุษยชาติในท้ายที่สุดถือเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์โลกาวินาศ

ผลกระทบดังกล่าวขยายออกไปเกินกว่าธารน้ำแข็งเดนแมนและสก็อตต์ มีการสังเกตการละลายของน้ำละลายใต้ธารน้ำแข็งใต้ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกต่างๆ เช่น ทเวตส์ เกาะไพน์ และทอตเทน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจขนาดของผลกระทบจากการปล่อยใต้ธารน้ำแข็งที่มีต่อธารน้ำแข็งเหล่านี้และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในเวลาต่อมา

การศึกษานี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบทบาทของการปล่อยใต้ธารน้ำแข็งในการละลายของน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติก การคาดการณ์ในอนาคตและการเตรียมพร้อมของชุมชนชายฝั่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล มีเพียงการพิจารณาปัจจัยทั้งหมด รวมถึงผลกระทบของการปล่อยใต้ธารน้ำแข็งเท่านั้นที่เราจะสามารถนำทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้ดีขึ้น

ถาม-ตอบ

การปล่อยใต้น้ำแข็งคืออะไร?

การปล่อยใต้ธารน้ำแข็งหมายถึงกระบวนการที่น้ำละลายใต้ธารน้ำแข็งและไหลออกสู่ทะเล เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งการละลายของธารน้ำแข็งและส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

เหตุใดการประมาณการการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่แม่นยำจึงมีความสำคัญ

การประมาณการการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของชุมชนชายฝั่ง ผู้คนหลายล้านอาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลที่อยู่ต่ำ และการคาดการณ์ที่แม่นยำจะช่วยเตรียมชุมชนเหล่านี้ให้พร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

อะไรคือผลกระทบของการปล่อยใต้ธารน้ำแข็งต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล?

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในปัจจุบันอาจประเมินอัตราดังกล่าวต่ำเกินไป เนื่องจากการสูญเสียน้ำแข็งเพิ่มเติมที่เกิดจากการปล่อยใต้น้ำแข็ง การรวมกระบวนการนี้เข้ากับแบบจำลองช่วยให้คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และช่วยในการทำความเข้าใจขนาดของผลกระทบต่อธารน้ำแข็งทั่วโลก

บทบาทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลคืออะไร?

การศึกษาเน้นย้ำว่าการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีบทบาทสำคัญในการลดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล แม้ว่าการปล่อยก๊าซใต้น้ำแข็งจะมีความสำคัญ แต่การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์โลกาวินาศ

