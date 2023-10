มุมมองใหม่ในชีวิต: สำรวจจักรวาลและค้นหาสถานที่ของเรา

นักดาราศาสตร์และนักโหราศาสตร์ ดร.อาโอมาวา ชีลด์สได้เริ่มต้นภารกิจเพื่อค้นหาชีวิตนอกโลก และในการทำเช่นนั้น เธอได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความหมายของชีวิตบนโลกของเราเอง ความกว้างใหญ่และขนาดของจักรวาลทำให้เธอมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของการดำรงอยู่ของเรา

ในบันทึกความทรงจำของเธอเรื่อง “Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe” ชีลด์สเล่าถึงการเดินทางของเธอในฐานะนักวิทยาศาสตร์และผลกระทบอันลึกซึ้งที่มีต่อทัศนคติของเธอ เธอเริ่มต้นด้วยการใคร่ครวญถึงขนาดที่แท้จริงของจักรวาล โดยมีดวงดาวมากที่สุดเท่าที่มีเม็ดทรายบนชายหาดของโลก การตระหนักรู้นี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าจักรวาลกว้างใหญ่และน่าเกรงขามเพียงใด

โล่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นตัวแทนและความหลากหลายในสาขาดาราศาสตร์ ในฐานะสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสายงานที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ในอดีต เธอพบแรงบันดาลใจในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของบารัค โอบามา ความสำเร็จของเขาทำหน้าที่เป็นแสงสว่างนำทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีภูมิหลังไม่ด้อยโอกาสสามารถเป็นเลิศในทุกสาขา รวมถึงดาราศาสตร์ด้วย

บันทึกความทรงจำยังสำรวจความสมดุลระหว่างการไล่ตามความปรารถนาและความฝันที่แตกต่างกัน ในตอนแรก ชีลด์สไล่ตามอาชีพการแสดงแต่พบว่าตัวเองถูกดึงกลับมาสู่ดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่จุดประกายความรู้สึกประหลาดใจในตัวเธอมาโดยตลอด การเชื่อมโยงกับรากเหง้าทางวิทยาศาสตร์ของเธออีกครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความฝันและความหลงใหลยังคงมีอยู่ โดยปฏิเสธที่จะถูกเพิกเฉย

แง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจในการวิจัยของชีลด์สมุ่งเน้นไปที่ดาวเคราะห์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “เทอร์มิเนเตอร์ที่อาศัยอยู่ได้” ดาวเคราะห์เหล่านี้มีสภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีอยู่เฉพาะตามแนวขอบเขตระหว่างสภาวะสุดขั้วแห่งกลางวันและกลางคืนอันเป็นนิรันดร์ จากการวิจัยและการสืบสวนของเธอเองที่ Shields และทีมของเธอได้ค้นพบการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดังกล่าว

โดยรวมแล้ว บันทึกของ Shields ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผลกระทบอันลึกซึ้งที่การสำรวจจักรวาลมีต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของเธอ ด้วยการมองให้ไกลกว่าโลกของเรา เธอได้รับความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อความงามและความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลก เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นยอมรับความหลงใหล ไล่ตามความฝัน และค้นหาความหมายในจักรวาลอันกว้างใหญ่

