ดาวเทียมติดตามพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญในมหาสมุทรแปซิฟิก

ดาวเทียม เช่น Sentinel-6 Michael Freilich กำลังสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก น่านน้ำใกล้ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้กำลังประสบกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลขยายตัว อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรูปแบบสภาพอากาศในเอเชียและอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญ

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ นักวิจัยกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ในอดีต ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไอพ่นของ NASA ระบุว่าแคลิฟอร์เนียประสบฝนตกหนักในช่วงเอลนีโญปี 2015-2016 ซึ่งส่งผลให้เกิดคลื่นสูง น้ำท่วม และโคลนถล่ม

ภาพใหม่จาก NASA เปรียบเทียบจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2023 กับรูปแบบที่พบในเดือนตุลาคม 1997 และตุลาคม 2015 ซึ่งหน่วยงานอวกาศถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก รูปแบบลม และระดับน้ำทะเล

เมื่ออุณหภูมิน้ำผิวดินสูงขึ้น ลมผิวดินจากตะวันออกไปตะวันตกจะมีกำลังอ่อนลง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลาง ในขณะที่อินโดนีเซียมีปริมาณน้ำฝนลดลง นอกจากนี้ กิจกรรมในมหาสมุทรแปซิฟิกยังเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำ ส่งผลให้สภาพอากาศที่ชื้นและหนาวเย็นในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา และสภาพอากาศที่แห้งและอุ่นขึ้นในภาคเหนือ

แม้ว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดูไม่รุนแรงนักเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ในอดีต แต่จอช วิลลิส นักวิทยาศาสตร์โครงการของไมเคิล ไฟรลิช เซนติเนล-6 แนะนำว่ายังคงสามารถนำฤดูหนาวที่เปียกชื้นมาสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาได้หากเงื่อนไขสอดคล้องกัน

ดาวเทียม Sentinel-6 Michael Freilich เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Copernicus Sentinel-6/Jason-CS ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับ European Space Agency, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA และ NOAA ตั้งชื่อตาม Michael Freilich อดีตผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์โลกของ NASA

แหล่งที่มา:

– ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไอพ่นของ NASA (JPL) ในเมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย

– องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA)