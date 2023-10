แหล่งพลังงานใหม่: การเก็บเกี่ยวไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุล

By

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแนวทางใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยควบคุมการเคลื่อนที่ของโมเลกุล แม้ว่าเทคโนโลยีพลังงานคลื่นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันนักวิจัยพบว่าแม้แต่โมเลกุลที่อยู่นิ่งก็มีพลังงานโดยธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ในบทความที่ตีพิมพ์ใน APL Materials นักวิจัยได้ทดสอบอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานโมเลกุลที่จับพลังงานจากการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของโมเลกุลในของเหลว ด้วยการแช่นาโนอาร์เรย์ของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกในของเหลว นักวิจัยจึงสามารถแปลงการเคลื่อนที่ของของเหลวให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เสถียรได้ ความก้าวหน้านี้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานปริมาณมาก เมื่อพิจารณาจากอากาศและของเหลวจำนวนมหาศาลบนโลก

อุปกรณ์นี้ใช้ซิงค์ออกไซด์ซึ่งเป็นวัสดุเพียโซอิเล็กทริก ซึ่งสร้างศักย์ไฟฟ้าเมื่อมีการเคลื่อนไหว นักวิจัยได้เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของเส้นซิงค์ออกไซด์กับสาหร่ายที่โบกสะบัดในมหาสมุทร ข้อดีของอุปกรณ์นี้คือไม่ต้องอาศัยแรงภายนอกใดๆ ทำให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เปลี่ยนแปลงเกม โดยเปิดโอกาสให้สร้างพลังงานไฟฟ้าผ่านการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนระดับโมเลกุลของของเหลว ซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนที่เชิงกลแบบเดิมโดยพื้นฐาน

แอปพลิเคชั่นสำหรับเทคโนโลยีนี้มีมากมาย สามารถใช้ขับเคลื่อนนาโนเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบฝังได้ อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถขยายขนาดเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเต็มสำหรับการผลิตพลังงานระดับกิโลวัตต์ นักวิจัยกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงานของอุปกรณ์โดยการทดสอบของเหลวต่างๆ วัสดุเพียโซอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูง และสถาปัตยกรรมอุปกรณ์ใหม่

การวิจัยที่ก้าวล้ำนี้เป็นช่องทางที่น่าตื่นเต้นสำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งภายนอกทั่วไป เช่น ลม ไฟฟ้าพลังน้ำ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงานโดยธรรมชาติของโมเลกุลจะเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับโซลูชันพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในอนาคต

