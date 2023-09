อนาคตของการสำรวจอวกาศ: การสนทนากับ Eric Ianson จาก NASA

By

ในการบรรยายที่กำลังจะมีขึ้นในหัวข้อ “ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย และดวงจันทร์… โอ้พระเจ้า!” Eric Ianson รองผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ NASA จะหารือเกี่ยวกับความพยายามล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดของ NASA ในการสำรวจอวกาศ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมตัวอย่างจากพื้นผิวดาวอังคาร การสาธิตการป้องกันดาวเคราะห์โดยจงใจชนยานอวกาศเข้ากับดาวเคราะห์น้อย และการสำรวจดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสและมหาสมุทรที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง

เหตุการณ์สำคัญที่คนหนุ่มสาวสามารถคาดหวังว่าจะได้เห็นในช่วงชีวิตของตนในด้านการสำรวจอวกาศเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้ เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วและความสนใจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มบางอย่างที่สามารถระบุได้ การกลับมาของมนุษย์สู่ดวงจันทร์และการลงจอดของนักบินอวกาศบนดาวอังคารในที่สุดนั้นอยู่บนขอบฟ้า ภารกิจหุ่นยนต์ไปยังดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และวัตถุขนาดเล็กต่างๆ ในระบบสุริยะจะยังคงดำเนินต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่จุดหมายปลายทางต่างๆ เช่น ดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัส ดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ และดาวยูเรนัส นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในการระบุโลกที่สามารถอยู่อาศัยได้นอกระบบสุริยะของเรา

บทบาทของ NASA ในการบรรลุความก้าวหน้าในอวกาศครั้งใหญ่ครั้งต่อไปนั้นมีความสำคัญ แม้ว่าบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเดินทางในอวกาศก็ตาม แม้ว่าบริษัทเอกชนจะมีแรงจูงใจทางธุรกิจ แต่ NASA ก็ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ หรือเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเป็นเรื่องปกติ แต่มีหลายครั้งที่ NASA พัฒนาเครื่องมือพิเศษหรือยานอวกาศภายในองค์กร เช่น ยาน Mars Rover และยานอวกาศ Europa Clipper

ความสำเร็จล่าสุดของโครงการอวกาศของอินเดียที่ลงจอดบนขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์นั้นน่ายกย่อง NASA ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลภารกิจเพื่อประโยชน์ของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานในต่างประเทศทำเช่นเดียวกัน โดยส่งเสริมการสำรวจอวกาศอย่างสันติ

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่เขาชื่นชอบเกี่ยวกับอวกาศหรือการสำรวจอวกาศ Eric Ianson กล่าวถึงรายการโปรดหลายเรื่อง รวมถึง “Apollo 13” “The Martian” และ “The Empire Strikes Back” อย่างไรก็ตาม ในที่สุดเขาก็เลือก "The Right Stuff" เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้บรรยายเรื่องราวของนักบินอวกาศ Mercury Seven ดั้งเดิม และรวบรวมจินตนาการและความท้าทายของการเดินทางในอวกาศในช่วงเวลาที่มันกำลังเปลี่ยนจากนิยายวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นจริง

การบรรยาย Wilder Penfield ของ Eric Ianson มีกำหนดในวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 4 น. ที่ Jeanne Timmins Amphitheatre ของ The Neuro

ความหมาย:

NASA – องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอวกาศพลเรือนของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบด้านการสำรวจและวิจัยอวกาศของประเทศ

โครงการสำรวจดาวอังคาร – โครงการของ NASA มุ่งเน้นไปที่การสำรวจดาวอังคาร รวมถึงการศึกษาสภาพอากาศ ธรณีวิทยา และศักยภาพในการดำรงชีวิตของโลก

โครงการระบบพลังงานไอโซโทปรังสี - โครงการของ NASA ที่พัฒนาและบำรุงรักษาการใช้ระบบพลังงานไอโซโทปรังสี ซึ่งผลิตไฟฟ้าสำหรับภารกิจในห้วงอวกาศโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี

การป้องกันดาวเคราะห์ – การศึกษาและพัฒนาวิธีการปกป้องโลกจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหาง

ยูโรปา – หนึ่งในดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่เชื่อกันว่ามีมหาสมุทรใต้ผิวน้ำที่มีน้ำของเหลวอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็ง

บริการบรรทุกสัมภาระบนดวงจันทร์เชิงพาณิชย์ – โปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังดวงจันทร์ผ่านความร่วมมือกับบริษัทเชิงพาณิชย์

Perseverance Rover – ภารกิจของ NASA ไปยังดาวอังคารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ ค้นหาสัญญาณของชีวิตโบราณ และเก็บตัวอย่างเพื่อกลับสู่โลก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ – กล้องโทรทรรศน์อวกาศที่กำลังจะเปิดตัวในปี 2021 ได้รับการออกแบบให้เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา

โครงการอาร์เทมิส - โครงการของนาซ่าที่มุ่งหวังที่จะส่ง "ผู้หญิงคนแรกและผู้ชายคนต่อไป" บนดวงจันทร์ภายในปี 2024

