Dr. Paul A. Vanden Bout ได้รับรางวัล Karl G. Jansky Lectureship ประจำปี 2023

ดร. Paul A. Vanden Bout นักวิทยาศาสตร์อาวุโสกิตติมศักดิ์จากหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ (NRAO) ได้รับเกียรติให้บรรยายบรรยายเรื่อง Karl G. Jansky ประจำปี 2023 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ก่อตั้งโดย Associated Universities, Inc. (AUI) เพื่อยกย่องบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนอย่างโดดเด่นในสาขาดาราศาสตร์วิทยุ

อาชีพของ Dr. Vanden Bout ในด้านดาราศาสตร์วิทยุเริ่มต้นขึ้นหลังจากได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาดาราศาสตร์ความยาวคลื่นมิลลิเมตรที่หอดูดาวแมคโดนัลด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1985 ถึง พ.ศ. 2002 เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ NRAO โดยดูแลโครงการที่โดดเด่นหลายโครงการ รวมถึงความสำเร็จของ Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (ปัจจุบันคือ Jansky Very Large Array) และการเริ่มต้นของ Atacama อาร์เรย์มิลลิเมตร/ซับมิลลิเมตรขนาดใหญ่ (ALMA)

ALMA เป็นโครงการทางดาราศาสตร์ที่ก้าวล้ำซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 66 ตัวที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายชิลี ดร. Vanden Bout ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชั่วคราวของ ALMA ตั้งแต่ปี 2002-2003 นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าชั่วคราวของศูนย์วิทยาศาสตร์ ALMA ในอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี 2004-2005 แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเงินทุนและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน Dr. Vanden Bout ก็มีบทบาทสำคัญในการรับประกันความสำเร็จของโครงการ ALMA

นอกเหนือจากบทบาทความเป็นผู้นำของเขาแล้ว ดร. Vanden Bout ยังได้เขียนบทความวิจัยเกือบ 100 บทความและเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ “The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี 2023

ดร. Vanden Bout จะบรรยาย Jansky ในหัวข้อ "Millimeter Astronomy at NRAO – Some Personal Remembrances" ในสถานที่ต่างๆ การบรรยายจะจัดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ รัฐเวอร์จิเนีย วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่หอดูดาว Green Bank ในเมือง Green Bank รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน และในเมืองโซคอร์โร รัฐนิวเม็กซิโก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1966 Jansky Lectureship ก็ได้ยกย่องบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนในสาขาดาราศาสตร์วิทยุ ผู้รับรางวัลก่อนหน้านี้ ได้แก่ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เช่น ดร. ซูบราห์มันยัน จันทรเซคาร์, เอ็ดเวิร์ด เพอร์เซลล์, ชาร์ลส ทาวน์ส์, อาร์โน เพนเซียส, โรเบิร์ต วิลสัน, วิลเลียม ฟาวเลอร์, โจเซฟ เทย์เลอร์ และไรน์ฮาร์ด เกนเซล ผู้รับที่มีชื่อเสียงยังรวมถึง Jocelyn Bell-Burnell ผู้ค้นพบพัลซาร์ดวงแรก และ Vera Rubin ผู้ค้นพบสสารมืดในกาแลคซี

หอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติและหอดูดาวกรีนแบงค์เป็นสถานที่ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดย Associated Universities, Inc.

