นักวิจัยพัฒนาเซรามิกที่แกร่งขึ้นพร้อมเพิ่มความต้านทานต่อการแตกร้าว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ได้สร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาเซรามิกโดยการสร้างวัสดุที่มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการแตกร้าวมากขึ้น นักวิจัยได้ค้นพบวิธีเพิ่มความสามารถของเซรามิกในการจัดการกับแรงและความเครียดในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้อะตอมของโลหะที่มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนสูงกว่าในเปลือกนอกของมัน

เซรามิกเป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูง ต้านทานการกัดกร่อนและการสึกหรอ และรักษาโปรไฟล์ที่มีน้ำหนักเบา คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้เซรามิกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงส่วนประกอบด้านการบินและอวกาศและการเคลือบป้องกัน อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางของพวกมันถือเป็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากพวกมันมีแนวโน้มที่จะพังทลายลงภายใต้ความเครียด

นักวิทยาศาสตร์มุ่งความสนใจไปที่เซรามิกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคาร์ไบด์เอนโทรปีสูง ซึ่งมีโครงสร้างอะตอมที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนที่เกาะติดกับธาตุโลหะหลายชนิดจากคอลัมน์ที่สี่ ห้า และหกของตารางธาตุ พบว่าโลหะจากคอลัมน์ที่ห้าและหก เช่น ไทเทเนียม ไนโอเบียม และทังสเตน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความเหนียวของเซรามิก เนื่องจากมีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่สูงกว่า

วาเลนซ์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนที่พบในเปลือกนอกสุดของอะตอมซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะกับอะตอมอื่น ด้วยการใช้โลหะที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่า นักวิจัยจึงสามารถปรับปรุงความต้านทานของเซรามิกต่อการแตกร้าวภายใต้ภาระทางกลและความเครียดได้ เซรามิกมีพฤติกรรมเหนียวมากกว่า คล้ายกับโลหะ ซึ่งหมายความว่าอาจเกิดการเสียรูปมากขึ้นก่อนที่จะแตกหัก

ด้วยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการทดลองประดิษฐ์และการทดสอบ ทีมงานสามารถระบุคาร์ไบด์เอนโทรปีสูงสองตัวที่มีความต้านทานต่อการแตกร้าวเป็นพิเศษ วัสดุเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปหรือยืดตัวได้เมื่ออยู่ภายใต้ภาระทางกลหรือความเครียด แทนที่จะแสดงการตอบสนองแบบเปราะโดยทั่วไปของเซรามิก พันธะภายในวัสดุได้รับการจัดโครงสร้างใหม่เพื่อเชื่อมช่องเปิดขนาดอะตอมที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุถูกเจาะหรือดึงออกจากกัน เพื่อยับยั้งการเกิดรอยแตกร้าว

ความท้าทายในขณะนี้คือการขยายขนาดการผลิตเซรามิกที่แข็งแกร่งเหล่านี้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ความก้าวหน้านี้มีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาวัสดุเซรามิกประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่การบินและอวกาศไปจนถึงชีวการแพทย์ ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของเซรามิกยังเปิดประตูสำหรับการใช้งานที่รุนแรง เช่น ขอบนำสำหรับยานยนต์ที่มีความเร็วเหนือเสียง ซึ่งสามารถปกป้องส่วนประกอบที่สำคัญ และทำให้ยานพาหนะทนทานต่อการบินเหนือเสียงได้ดีขึ้น

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งสวีเดน, Competence Center Functional Nanoscale Materials, มูลนิธิ Olle Engkvist, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation และ The Oerlikon Group

