เพชรที่ใช้เป็นเครื่องจำลองควอนตัมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของควอนตัมที่ซับซ้อน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์หลุยส์กำลังใช้เพชรเป็นตัวจำลองควอนตัมเพื่อศึกษาพลศาสตร์ควอนตัมที่ซับซ้อน ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Physical Review Letters ด้วยการระดมโจมตีเพชรด้วยอะตอมไนโตรเจน นักวิจัยได้สร้างข้อบกพร่องในโครงสร้างผลึก ซึ่งเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนที่แสดงคุณสมบัติควอนตัม เช่น การหมุนและแม่เหล็ก เพชรที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ควอนตัมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

คอมพิวเตอร์แบบคลาสสิกไม่เพียงพอที่จะจำลองระบบควอนตัม เนื่องจากมีการเติบโตแบบทวีคูณในมิติเมื่อมีการเพิ่มอนุภาคมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจำลองพลวัตควอนตัมที่ซับซ้อนโดยตรงโดยใช้ระบบควอนตัมที่ควบคุมได้ ทีมงานสร้างโปรแกรมจำลองภายในระบบควอนตัมเชิงวิศวกรรมและสังเกตผลลัพธ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิก

ระบบที่ใช้เพชรซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยทำงานที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งแตกต่างจากระบบจำลองควอนตัมอื่นๆ ที่ต้องการอุณหภูมิเย็นจัด ทีมงานสามารถรักษาเสถียรภาพของระบบได้โดยการป้องกันความร้อน ซึ่งระบบดูดซับพลังงานมากเกินไป ส่งผลให้จุดบกพร่องสูญเสียคุณสมบัติควอนตัมไป ด้วยการขับเคลื่อนระบบอย่างรวดเร็ว ทีมงานจะชะลอการระบายความร้อนและรักษาระบบให้อยู่ในสถานะเสถียร

ระบบควอนตัมที่ใช้เพชรช่วยให้นักฟิสิกส์สามารถศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริเวณควอนตัมหลายแห่งได้พร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการสร้างเซ็นเซอร์ควอนตัมที่มีความไวสูง เนื่องจากยิ่งระบบควอนตัมสามารถรักษาสถานะควอนตัมได้นานเท่าใด ความไวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทีมงานกำลังร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นๆ ในศูนย์ Quantum Leaps เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในสาขาวิชาต่างๆ และสำรวจความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ และศึกษาวัสดุควอนตัมและอุณหพลศาสตร์

งานวิจัยนี้มีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของการจำลองควอนตัม และมีผลกระทบต่อการศึกษาปรากฏการณ์อุบัติใหม่และระยะใหม่ของสสารในสาขาฟิสิกส์ควอนตัม

อ้างอิง: “การให้ความร้อนล่วงหน้าแบบ Quasi-Floquet in a Disordered Dipolar Spin Ensemble in Diamond” โดย Guanghui He, Bingtian Ye, Ruotian Gong, Zhongyuan Liu, Kater W. Murch, Norman Y. Yao และ Chong Zu, 27 กันยายน 2023, จดหมายทบทวนทางกายภาพ

ดอย: 10.1103/PhysRevLett.131.130401

– จดหมายทบทวนทางกายภาพ: วารสารวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดพิมพ์โดย American Physical Society

– มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์: สถาบันวิจัย

– Center for Quantum Leaps: สนับสนุนทีมวิจัยในการพัฒนาการจำลองควอนตัม