การค้นพบใหม่: การเปิดเผยความลับของการลงจอดบนดวงจันทร์

By

เมื่อเรือวิกรมลงจอดที่ Chandrayaan-3 ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เหตุการณ์ที่น่าทึ่งก็ได้เกิดขึ้น ขณะที่มันเคลื่อนลงมาและสัมผัสกับดินบนดวงจันทร์ วัสดุบนดวงจันทร์จำนวนมากก็ถูกผลักออกสู่อวกาศ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่เรียกว่า “รัศมีการดีดออก”

นักวิทยาศาสตร์จากองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (ISRO) คาดการณ์ว่าเอพิ-รีโกลิธบนดวงจันทร์ประมาณ 2.06 ตัน ซึ่งหมายถึงพื้นผิวด้านบนของดินบนดวงจันทร์หรือรีโกลิธ ถูกขับออกจากจุดลงจอดบนพื้นที่ 108.4 ตร.ม. การค้นพบอันน่าหลงใหลนี้ได้รับการบันทึกไว้ในวารสาร Journal of the Indian Society of Remote Sensing ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัสดุบนดวงจันทร์ระหว่างการลงจอด และปูทางไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์

เพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์นี้ นักวิทยาศาสตร์หันไปหากล้องความละเอียดสูงของ Orbiter (OHRC) บนยานอวกาศ Chandrayaan-2 ด้วยการเปรียบเทียบภาพถ่ายแบบแพนโครมาติกโดยละเอียดที่ถ่ายก่อนและหลังการลงจอดของ Vikram พวกเขาสามารถระบุลักษณะของ 'รัศมีพุ่งออกมา' ที่น่าหลงใหลได้ แผ่นสว่างที่ไม่สม่ำเสมอนี้ล้อมรอบยานลงจอด ซึ่งเผยให้เห็นพลวัตอันน่าทึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงจอดบนดวงจันทร์

การค้นพบนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแรงและกลไกที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการลงจอด ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการลงจอดบนดวงจันทร์บนพื้นผิวดวงจันทร์ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณปริมาณอีพิรีโกลิธบนดวงจันทร์ที่ถูกปล่อยออกมาโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ ซึ่งเพิ่มความรู้ของเราเกี่ยวกับปริมาณและพฤติกรรมของวัสดุบนดวงจันทร์ในเหตุการณ์ดังกล่าว

การค้นพบครั้งใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสำรวจดวงจันทร์ โดยนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างยานอวกาศกับพื้นผิวดวงจันทร์ เปิดเส้นทางที่น่าตื่นเต้นสำหรับการศึกษาในอนาคต ขับเคลื่อนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์ และปูทางไปสู่ภารกิจทางจันทรคติขั้นสูงยิ่งขึ้น

'อีเจ็คต้าฮาโล' คืออะไร?

'รัศมีพุ่งออก' หมายถึงพื้นที่สว่างผิดปกติที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ยานลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อชนกับพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเกิดจากการพุ่งของวัตถุบนดวงจันทร์

epi-regolith ของดวงจันทร์คืออะไร?

Lunar epi-regolith หมายถึงชั้นบนสุดของดินหรือ regolith ที่พบบนพื้นผิวดวงจันทร์

มีการศึกษา 'ejecta halo' อย่างไร

นักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องความละเอียดสูงของออร์บิเตอร์ (OHRC) บนยานอวกาศ Chandrayaan-2 เพื่อจับภาพที่มีความละเอียดสูงก่อนและหลังการลงจอด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ 'รัศมีดีดตัว' โดยละเอียดได้

การค้นพบนี้มีผลกระทบต่อการสำรวจดวงจันทร์อย่างไร?

การค้นพบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัสดุบนดวงจันทร์ระหว่างการลงจอด และช่วยให้เราเข้าใจถึงแรงและพลวัตที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยและความก้าวหน้าในด้านธรณีวิทยาดวงจันทร์และการวางแผนภารกิจ