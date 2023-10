การศึกษาใหม่เผยให้เห็นการค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงจอดบนดวงจันทร์ของ Chandrayaan-3

By

การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์จากองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (ISRO) ได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งประวัติศาสตร์ของโมดูลลงจอด Vikram ของ Chandrayaan-3 การศึกษาเรื่อง "ลักษณะของ Ejecta Halo บนพื้นผิวดวงจันทร์รอบ Chandrayaan-3 Vikram Lander โดยใช้ภาพ OHRC" ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of the Indian Society of Remote Sensing

จากการศึกษาพบว่า เมื่อวิกรมลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2023 มันได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่เรียกว่า "รัศมีอีเจ็คตา" รัศมีพุ่งออกมานี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อโมดูลลงจอดยกฝุ่นบนดวงจันทร์และสร้างจุดสว่างรอบๆ ตัวมันเองระหว่างการร่อนลงและลงจอด

นักวิทยาศาสตร์ใช้ภาพถ่าย panchromatic ความละเอียดสูงจากกล้องความละเอียดสูง Orbiter ของยานอวกาศ Chandrayaan-2 (OHRC) โดยเปรียบเทียบภาพที่ถ่ายก่อนและหลังเหตุการณ์การลงจอด พวกมันแสดงลักษณะรัศมีของอีเจคต้าว่าเป็นจุดสว่างที่ไม่ปกติรอบๆ ตัวลงจอด

การศึกษาประมาณการว่าประมาณ 2.06 ตันของ epi regolith บนดวงจันทร์ (วัสดุพื้นผิว) ถูกขับออกมาและถูกแทนที่บนพื้นที่ 108.4 ตารางเมตร รอบๆ บริเวณที่ลงจอด การเคลื่อนตัวของวัสดุดวงจันทร์อย่างมีนัยสำคัญนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาและองค์ประกอบของพื้นผิวดวงจันทร์

การลงจอดอย่างนุ่มนวลของ Chandrayaan-3 ที่ประสบความสำเร็จบนพื้นผิวดวงจันทร์ถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของอินเดีย ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่ XNUMX ที่ยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์และเป็นประเทศแรกที่แตะต้องในบริเวณขั้วโลก นับตั้งแต่ลงจอด Vikram Lander และ Pragyan Rover ได้ทำการตรวจวัดในแหล่งกำเนิดต่างๆ เพื่อยืนยันการมีอยู่ของกำมะถันในภูมิภาคและตรวจจับองค์ประกอบเล็กๆ

แม้จะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากผ่านไปหนึ่งวันตามจันทรคติ แต่จนถึงขณะนี้ความพยายามที่จะปลุกผู้ลงจอดและรถแลนด์โรเวอร์กลับไม่ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและการค้นพบที่รวบรวมระหว่างระยะเวลาปฏิบัติการยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับเพื่อนบ้านซีเลสเชียลที่ใกล้ที่สุดของเรา

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อีเจ็คต้าฮาโลคืออะไร?

ตอบ: รัศมีอีเจ็คต้าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อมีฝุ่นบนดวงจันทร์ลอยขึ้น ทำให้เกิดเป็นหย่อมสว่างรอบๆ จุดลงจอด

ถาม: วัสดุบนดวงจันทร์ถูกปล่อยออกมามากน้อยเพียงใดระหว่างการลงจอดของ Chandrayaan-3

ตอบ: การศึกษาประมาณการว่าวัสดุพื้นผิวดวงจันทร์ประมาณ 2.06 ตันถูกขับออกมาและถูกแทนที่บนพื้นที่ 108.4 ตร.ม. รอบๆ จุดลงจอด

ถาม: Vikram และ Pragyan Rover ทำการวัดค่าอะไรบ้าง

ตอบ: การวัดบางส่วนที่ดำเนินการ ได้แก่ การยืนยันการมีอยู่ของกำมะถันในภูมิภาค และการตรวจจับการมีอยู่ขององค์ประกอบรองบนพื้นผิวดวงจันทร์

