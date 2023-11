การค้นพบใหม่เกี่ยวกับ Ejecta Halo ของ Chandrayaan-3

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาภารกิจ Chandrayaan-3 ได้ค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์อีเจคตาฮาโล กล้องถ่ายภาพแพนโครมาติกความละเอียดสูง (OHRC) บนยานอวกาศ Chandrayaan-2 สามารถจับภาพจุดลงจอดของผู้ลงจอด Vikram ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยแสดงให้เห็นการก่อตัวของปล่องภูเขาไฟคล้ายวงแหวนขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการตั้งชื่ออย่างเหมาะสมว่า "รัศมีอีเจคตา" การเปิดเผยที่ก้าวล้ำนี้มาจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน The Journal of the Indian Society of Remote Sensing

ภารกิจ Chandrayaan-3 ลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2023 และต่อมาพื้นที่ลงจอดที่กำหนดก็ได้รับการตั้งชื่อว่า Shiv Shakti Point เพื่อรำลึกถึงการมาเยือนดวงจันทร์ครั้งสำคัญของอินเดีย การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ให้ความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของดินบนดวงจันทร์ ทำให้เห็นภาพภูมิทัศน์ของดวงจันทร์ที่น่าหลงใหลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้วยภาพแพนโครมาติกความละเอียดสูงของ OHRC นักวิทยาศาสตร์สามารถจับภาพที่มีรายละเอียดของรัศมีการดีดตัว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุถูกดีดออกอย่างแรงเมื่อกระทบ การค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ตอกย้ำความกล้าหาญทางเทคโนโลยีและความแม่นยำของยานอวกาศ Chandrayaan-2 ซึ่งยังคงไขปริศนาเกี่ยวกับดวงจันทร์ต่อไป

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อีเจ็คต้าฮาโลคืออะไร?

ตอบ: รัศมีพุ่งออกมาหมายถึงปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะคล้ายวงแหวนซึ่งก่อตัวที่จุดลงจอดเนื่องจากการดีดวัสดุออกอย่างแรงระหว่างการชน

ถาม: เทคโนโลยีใดที่บันทึกรัศมีการดีดตัวในภารกิจ Chandrayaan-3

ตอบ: กล้องถ่ายภาพแพนโครมาติกความละเอียดสูง (OHRC) บนยานอวกาศ Chandrayaan-2 บันทึกปรากฏการณ์รัศมีอีเจ็คตาได้

ถาม: ภารกิจ Chandrayaan-3 ลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เมื่อใด

ตอบ: ภารกิจ Chandrayaan-3 ลงจอดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2023

ถาม: จุด Shiv Shakti Point มีความสำคัญอย่างไร

ตอบ: จุด Shiv Shakti เป็นชื่อที่กำหนดให้กับพื้นที่ลงจอดของภารกิจ Chandrayaan-3 ซึ่งได้รับเลือกเพื่อรำลึกถึงการมาเยือนดวงจันทร์ของอินเดีย