Hubert Reeves: นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ฮิวเบิร์ต รีฟส์ นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวแคนาดา-ฝรั่งเศส ผู้เสียชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้ในวัย 91 ปี ไม่เพียงแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังเป็นนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย Reeves เกิดที่เมืองมอนทรีออลเมื่อปี 1932 โดยมีความหลงใหลในดาราศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยสำรวจโลกธรรมชาติและศึกษาดวงดาวในฐานะนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ความหลงใหลในจักรวาลทำให้เขามีอาชีพในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล และได้เป็นที่ปรึกษาโครงการอวกาศของ NASA

รีฟส์เป็นที่รู้จักจากความสามารถในการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแก่สาธารณชนทั่วไป และเขาต้องการแบ่งปันความรักในวิทยาศาสตร์และจักรวาลของเขากับผู้ชมในวงกว้างขึ้น ในปี 1981 เขาได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education) ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีในฝรั่งเศสและได้รับการแปลเป็น 25 ภาษา หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องจากความสามารถในการเปลี่ยนดาราศาสตร์ฟิสิกส์ให้กลายเป็นมหากาพย์ และทำให้ชื่อเสียงของ Reeves แข็งแกร่งขึ้นในฐานะนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะ

ตลอดอาชีพของเขา รีฟส์เขียนหนังสือมากกว่า 40 เล่ม รวมถึงหนังสือสำหรับเด็กหลายเล่ม เขากลายเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยในโทรทัศน์ของฝรั่งเศส ปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์วรรณกรรมยอดนิยม และดึงดูดผู้ชมด้วยผมสีขาวดุจดุจดุ ดวงตาเป็นประกาย และสำเนียงควิเบกที่แสนหวาน ท่าทางที่มีเสน่ห์และน่าดึงดูดทำให้เขากลายเป็นวิทยากรที่เป็นที่ต้องการในโลกที่พูดภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเขากลายเป็นที่รู้จักในนามภาษาฝรั่งเศสที่เทียบเท่ากับคาร์ล เซแกน

รีฟส์ไม่เพียงแต่เป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นนำอีกด้วย เขาสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นในการปกป้องธรรมชาติและเตือนถึงอันตรายของการทำลายตนเองที่มนุษยชาติต้องเผชิญ เขาเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ถูกเลือก และเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเราเพื่อความอยู่รอดของเรา

การมีส่วนร่วมของ Hubert Reeves ในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืน ความสามารถของเขาในการเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับประชาชนทั่วไปได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนไตร่ตรองความลึกลับของจักรวาลและทะนุถนอมและปกป้องโลกธรรมชาติ

แหล่งที่มา:

– “ฮิวเบิร์ต รีฟส์: นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ผู้กลายเป็นปัญญาชนสาธารณะชั้นนำในฝรั่งเศส”, The Globe and Mail

– “ฮิวเบิร์ต รีฟส์ นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และนักสิ่งแวดล้อมผู้เผยแพร่ความรักในวิทยาศาสตร์ – ข่าวมรณกรรม” เดอะเทเลกราฟ