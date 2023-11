Мақолаи нав: Пешниҳоди таблиғотии Xbox барои Call of Duty: Warfare III

By

Корбарони Xbox имрӯз бо таблиғи маъруф вохӯрданд, ки онҳоро ташвиқ мекунад, ки Call of Duty: Warfare III -и охиринро дар франшизаи машҳури бозӣ харидорӣ кунанд. Экрани лаппиш, ки ҳангоми фурӯзон кардани консол пайдо шуд, дар байни бозигарон вокунишҳои гуногунро ба бор овард.

Дар ҳоле ки баъзе мухлисони Xbox ҳаяҷони худро аз маъракаи нав изҳор карданд ва таблиғро бо камоли майл қабул карданд, дигарон камтар шавқманд буданд. "Ин беақл аст. Ман Call of Duty бозӣ намекунам; Ман ҳеҷ гоҳ Call of Duty нагирифтаам. Ман набояд Xbox-и худро фаъол созам ва аввалин чизе, ки ман мебинам, илова барои бозӣ ё чизе барои ин аст," гуфт як корбари норозӣ.

Муқоисаҳо ба як таблиғи шабеҳ барои Starfield, боз як бозии хеле интизорраванда анҷом дода шуданд, ки ҳангоми оғози он дар моҳи сентябр муолиҷаи мухтасари экрани лаппишро гирифт. Нигарониҳо дар бораи дахолатнопазирии эҳтимолии чунин таҷрибаҳои таблиғотии пешрафт баланд бардошта шуданд.

"Ман фикр намекунам, ки агар ин як ҳодиса ё нашри тарафи аввал бошад, он қадар муҳим нест, аммо ман мебинам, ки чаро ба одамон ин маъқул нест" гуфт корбари дигар.

IGN барои шарҳ ба Xbox муроҷиат кард, аммо дар вақти навиштан ҳеҷ посухе нагирифт.

Илова ба экрани лаппиш, Xbox инчунин заминаи динамикии зеркашишавандаро пешниҳод мекунад, ки дорои хислати маҳбуби капитан Прайс аз франшизаи Call of Duty мебошад.

Ин иқдоми таблиғотии Xbox барои Call of Duty: Modern Warfare III пас аз хариди ба наздикӣ аз ҷониби Microsoft Activision Blizzard ба маблағи 69 миллиард доллар ба амал меояд. Дар ҳоле ки созишномаи маркетингии PlayStation барои Call of Duty то соли 2024 тамдид мешавад, моликияти нави Xbox онҳоро аз пешбурди фаъолонаи ба даст овардани ҷавоҳироти тоҷи худ бозмедорад.

Call of Duty: Modern Warfare III марҳила ба марҳила бароварда мешавад ва аз дастрасии барвақт ба маърака аз 2 ноябр барои муштариёни пешакӣ фармоиш дода мешавад. Бозӣ хатти ҳикояро аз Warfare II-ро идома медиҳад ва унсурҳои навро ба монанди Миссияҳои Open Combat муаррифӣ мекунад ва мултипликатори мултипликатори 10 ноябр дастрас мешавад.

