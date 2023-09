Unity пардохтҳои навро барои насби бозӣ бо истифода аз Unity Engine эълон мекунад

By

Unity, як платформаи пешбари рушди бозӣ, ба наздикӣ эълон кард, ки барои ҳар як бозии бо истифода аз Unity Engine насбшуда пардохти навро амалӣ хоҳад кард. Ин пардохт, ки бо номи Unity Runtime Fee маъруф аст, ба бозиҳое татбиқ мешавад, ки дар давоми як соли охир аз ҳадди муайяни даромад ва шумораи насби якумра гузаштаанд.

Ҳадди мушаххас ва пардохтҳо вобаста ба намуди обунаи Unity, ки таҳиякунанда дорад, фарқ мекунад. Барои корбарони Unity Personal ва Unity Plus, ҳадди даромад дар як сол 200,000 200,000 доллар муқаррар карда шудааст ва шумораи насби умри 1 1 аст. Аз тарафи дигар, ҳисобҳои Unity Pro ва Unity Enterprise дорои ҳадди баланди даромади XNUMX миллион доллар дар як сол ва XNUMX миллион насби умр мебошанд.

Пардохт барои гузаштан аз ин меъёрҳо низ барои ҳар як намуди обуна гуногун аст. Аз таҳиягарони Unity Personal барои ҳар як насб аз ҳадди боло 0.20 доллар ситонида мешавад, дар ҳоле ки ҳисобҳои Unity Enterprise барои ҳар як насби зиёда аз 0.01 миллион доллар танҳо 2 доллар пардохт мекунанд. Таҳиягарон дар бозорҳои рӯ ба тараққӣ ҳаққи кам мегиранд, дар суратҳисобҳои шахсии Unity $0.02 барои насб ва ҳисобҳои Enterprise $0.005 барои насб пардохт мекунанд.

Қобили зикр аст, ки ин пардохтҳо инчунин ба бозиҳои мавҷудаи дар Unity сохташуда татбиқ карда мешаванд, агар онҳо ба даромад мувофиқат кунанд ва ҳадди ақалли ҳисобро насб кунанд. Бояд қайд кард, ки ҳаққи Unity Runtime ба барномаҳои ғайрибозӣ дахл надорад.

Unity татбиқи ин пардохтро бо он асоснок мекунад, ки ҳар боре, ки бозӣ зеркашӣ карда мешавад, Unity Runtime низ насб карда мешавад. Ширкат бар ин назар аст, ки пардохти бар асоси насб фоидаи молиявиро аз ҷалби бозигарон барои эҷодкорон нигоҳ медорад, бар хилофи модели тақсими даромад.

Илова бар ин тағирот, Unity аз истеъфои сатҳи обунаи Unity Plus эълон кард. Ба муштариёни мавҷудаи Plus имкони навсозӣ ба Unity Pro барои як сол бо нархи Plus дода мешавад.

Unity Engine, ки бо қобилиятҳои бисёрҷониба ва тавонои таҳияи бозиҳои худ маълум аст, дорои миллиардҳо зеркашиҳои моҳона мебошад. Ҳадафи ин сохтори нави пардохт барои дастгирии рушд ва рушди муттасили созандагони бозӣ ҳангоми нигоҳ доштани якпорчагии экосистемаи Unity мебошад.

Сарчашмаҳо:

- Unity барои насб кардани бозӣ ҳаққи хидматро эълон мекунад

- Пардохтҳои хидматрасонии Unity ва тағйироти обуна