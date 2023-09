EA лоиҳаи Ренеро эълон мекунад: Бозии ояндаи Sims барои зеркашӣ ройгон хоҳад буд

By

EA тафсилоти навро дар бораи бозии насли ояндаи Sims бо номи рамзии Project Rene ошкор кард. Дар як паёми блог ҳангоми муаррифии Behind The Sims, ширкат эълон кард, ки бозӣ ҳамчун зеркашии ройгон дастрас хоҳад буд. Ин иқдом пас аз муваффақияти The Sims 4 дар соли гузашта ройгон ба бозӣ буд.

Варианти зеркашии ройгон барои Project Rene маънои онро дорад, ки бозигарон метавонанд бидуни обуна, хариди бозии аслӣ ё механикаи энергетикӣ ба бозӣ ҳамроҳ шаванд, бозӣ кунанд ва кашф кунанд. EA ният дорад, ки барои бозигарон даъват ё ҳамроҳ шудан ба дӯстон ва эҳсоси хусусиятҳои нав, ҳикояҳо ва мушкилотро осон кунад.

Бо вуҷуди ин, EA аниќ кард, ки бозӣ то ҳол мундариҷа ва бастаҳои харидашавандаро дорад, ки ба The Sims 4 монанд аст. Аммо сохтори нархгузорӣ ва тарзи фурӯхтани ин ашё метавонад аз бозии ҷорӣ фарқ кунад. EA мисоли илова кардани обу ҳавои асосиро ҳамчун як хусусияти ройгон барои ҳама дод, дар ҳоле ки бастаҳои оянда метавонанд ба мавзӯъҳои мушаххас, ба монанди варзишҳои зимистона ё мусобиқаҳо тамаркуз кунанд.

Нашри лоиҳаи Рене маънои ба охир расидани дастгирии The Sims 4 нест. EA нақша дорад, ки дар ояндаи наздик пешниҳоди навсозиҳо ва мундариҷаи навро барои ҷомеаи Sims 4 идома диҳад.

Гарчанде ки санаи мушаххаси оғоз эълон нашудааст, EA дар самти як раванди шаффофтари таҳияи лоиҳаи Рене кор мекунад. Ширкат қаблан ошкор карда буд, ки бозӣ ҳам таҷрибаи соло ва ҳам мултипликаторро пешниҳод хоҳад кард ва маълумоти бештар дар бораи ҷузъи мултипликатори муқарраршуда дар охири сол ошкор карда мешавад.

