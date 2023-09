Соли Tech бо Event Apple ва Conference Dreamforce оғоз мешавад

Ҳафтаи дуюми моҳи сентябр оғози соли нави технологӣ мебошад, бо рӯйдодҳои муҳиме, аз қабили чорабинии iPhone-и Apple ва конфронси Dreamforce Salesforce, оҳанги соҳаро муайян мекунанд. Ин чорабиниҳо инчунин аз оғози мавсими конфронси технологӣ бо намоишҳо барои Meta Platforms, Microsoft ва Oracle ишора мекунанд.

Яке аз рӯйдодҳои хеле интизоршаванда ин пешниҳоди аввалини оммавии Arm Holdings мебошад, ки интизор меравад тарроҳи чипро аз 50 то 54.5 миллиард доллар арзёбӣ кунад. Ин IPO дар баробари пешниҳоди банақшагирифтаи оммавии стартапи таҳвили Instacart метавонад бозори IPO-и технологияи бефосиларо эҳё кунад. Ин хисорот дар ин сол баланд аст, зеро набардҳои ҳуқуқӣ, шароити макроиқтисодӣ, ҷанги тиҷоратӣ бо Чин ва мушкилоти танзим нигарониро ба вуҷуд овардаанд.

Чорабиниҳои ҳафта ҳам имкониятҳо ва ҳам мушкилотро дар соҳаи технология таъкид мекунанд. IPO-и Arm қувваи технология ва AI-ро нишон медиҳад, дар ҳоле ки парвандаи Google-DoJ нигарониҳо дар бораи қудрати аз ҷониби чанд ширкат истифодашавандаро ба вуҷуд меорад. Вазорати адлия иддао дорад, ки Google ба таври ғайриқонунӣ созишномаҳоро бо истеҳсолкунандагони телефон ва браузерҳои интернетӣ барои монополия кардани бозори муҳаррики ҷустуҷӯ истифода кардааст.

Дар ҳамин ҳол, як ҳайати сенат барои баррасии истифодаи масъулиятноки AI ҷамъ мешавад ва қонунгузории дуҷониба барои танзими AI таҳия карда мешавад. Ҳатто бузургҷуссаҳои технологӣ ба монанди Apple ва Salesforce аз мушкилот эмин нестанд, Apple бо мушкилоти даромад ва фурӯш рӯбарӯ аст ва Salesforce дар бораи кӯчонидани Dreamforce аз сабаби нигарониҳо дар бораи истеъмоли маводи мухаддир ва бесарпаноҳ дар Сан-Франсиско фикр мекунад.

Нигаронии асосие, ки ба манзараи технологӣ нигаронида шудааст, AI мебошад. Хусусияти дарҳои пӯшидаи муҳокимаҳо ва потенсиали забти танзимкунанда аз ҷониби бозигарони бартаридошта дар соҳа саволҳоро дар бораи адолати муқаррарот ба миён меорад. Аммо, ҷалби Вазорати адлия ба ин масъала ҷиддият зам мекунад.

Дар маҷмӯъ, ин ҳафтаи пур аз технология барои саноати технологӣ дар соли оянда бо омезиши имкониятҳо, мушкилот ва нигарониҳои танзимкунанда саҳна мегузорад.

Сарчашмаҳо:

- "Соли технологӣ бо чорабинии Apple ва конфронси Dreamforce оғоз мешавад" (мақолаи манбаъ)

- Apple Inc. (AAPL)

- Salesforce Inc. (CRM)

– Meta Platforms Inc. (META)

– Microsoft Corp (MSFT)

– Корпоратсияи Oracle (ORCL)

– Arm Holdings Plc (тааллуки SoftBank Group Corp.) (9984)

- Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)

– Samsung Electronics Co. (005930)

– Mozilla

– Palantir Technologies Inc. (PLTR)

– Кимберли Ҷозефсон, дотсент оид ба идоракунии соҳибкорӣ дар Коллеҷи водии Лубнон (Па.)

Эзоҳ: URL-ҳо барои манбаъҳо дода нашудаанд.