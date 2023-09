Бонки Power 622 MagGo Anker пуркунии бесимиро бо нархи баланд пешниҳод мекунад

Дар ҷустуҷӯи як бонки барқии бесим барои iPhone-и худ? Батареяи магнитии 622 MagGo-и Anker дар айни замон бо нархи 39.99 доллар фурӯхта мешавад, ки арзиши аслии он $30 арзон аст. Ин бонки барқии сайёр дорои иқтидори 5,000 мАч аст ва метавонад ба таври бесим iPhone-и мувофиқро бо 7.5 Вт таъмин кунад. Гарчанде ки он метавонад ба мисли батареяи расмии Apple MagSafe зуд набошад, он як варианти дастрастарро пешниҳод мекунад. MagGo инчунин як стенди қатшаванда дорад, ки метавонад ҳатто як iPhone-и андозаи Максро нигоҳ дорад ва он метавонад ҳамчун тахтачаи пуркунандаи бесим ҳангоми ҷойгиршавӣ дучанд шавад. Anker инчунин як версияи оддии 621 MagGo -ро барои $ 29.99 пешниҳод мекунад, ки стендро дар бар намегирад.

Илова ба бонки барқ, аҳдҳои дигар низ мавҷуданд. Маҷмӯи бинои Lego Super Mario Question Mark Block бо нархи 159.99 доллар фурӯхта мешавад, ки аз нархи аслии худ 40 доллар арзон аст. Ин маҷмӯа чор мини-диорамаи васеъшавандаро дар бар мегирад, ки сатҳи барҷастаи бозии видеоии Super Mario 64-ро ифода мекунанд. Маҷмӯа инчунин бо рақамҳои электронии Марио Lego мувофиқ аст, ки барои бозии интерактивӣ имкон медиҳад.

MacBook Pro-и 16-дюймаи Apple бо протсессори M1 Max аз соли 2021 дар B&H Photo бо нархи 2,799 доллар, 1,500 доллар сарфа мешавад. Ин ноутбук бо 64 ГБ хотираи оперативӣ, 2TB SSD муҷаҳҳаз ва дорои экрани 3456 x 2234 қарор дорад. Он як мошини пуриқтидор барои ҷараёнҳои кории эҷодӣ буда, дорои пуркунии MagSafe, порти HDMI ва ковокии корти SD мебошад.

Дигар аҳдҳо муқоваи нашри коллектории The Legend of Zelda: Tears of Kingdom – Дастури мукаммали расмӣ бо нархи 25.64 доллар, клипи PowerA MOGA Play ва Charge Gaming for Controllers Xbox бо нархи 7.99 доллар, Apple iPhone 14 Plus корпуси чармии дар ҷангал сабз бо нархи 10.53 доллар. , муши сими бозикунии Logitech G502 X бо нархи 49.99 доллар ва бастаи Insta360 Go 3 "камераи амал" бо нархи 369.99 доллар.

Сарчашмаҳо: The Verge