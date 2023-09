Овозаҳои Nintendo Switch 2: Нафаси намоиши ваҳшӣ графикаи беҳтаршуда ва вақти боркуниро намоиш дод

Овозаҳо дар бораи консоли навбатии Nintendo, ки шартан 'Switch 2' номида мешавад, ба наздикӣ паҳн шуданд. Тибқи гузоришҳо аз Eurogamer ва VGC, таҳиягарони интихобшуда имкон доштанд, ки консолро дар давоми Gamescom 2023 намоиш диҳанд. Дар намоиш версияи мукаммали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ҳарчанд мушаххасоти беҳбудиҳо дар он замон пешниҳод нашуда буданд.

Ҳоло тафсилоти нави овозаҳо аз подкастҳои ахири Nate the Hate пайдо шуданд. Мизбон иддао кард, ки намоиши технологии Gamescom Нафаси ваҳшӣ дар 4K 60 кадр / сонияро намоиш дод ва беҳбудии назаррас ин бартараф кардани вақти боркунӣ мебошад. Равшан кардан муҳим аст, ки ин овозаҳо маънои онро надоранд, ки сарлавҳаи оғози Switch бо сахтафзори навбатӣ дубора бароварда мешавад. Баръакс, он барои нишон додани пешрафти техникии ворисон истифода мешуд.

Инчунин иддаоҳо мавҷуданд, ки намоиши технологӣ DLSS 3.5, технологияи воқеии AI-и Nvidia-ро истифода кардааст. Аммо, маълум нест, ки намоиш маҷмӯи пурраи хусусиятҳои версияи 3.5, ба монанди тавлиди чаҳорчӯбаро истифода кардааст ё на. Дохил кардани DLSS тӯли чанд сол барои вориси Switch як мавзӯи тахминҳо буд ва зикри версияи 3.5 бешубҳа ҷолиб аст.

Ҳангоми сӯҳбати подкаст, мизбон қайд кард, ки моҳи марти соли 2024 санаи имконпазир буд, гарчанде маълум нест, ки ин ба санаи ошкор ё барориши он ишора мекунад. Овозаҳои қаблӣ дар авоили соли ҷорӣ пешниҳод карданд, ки дар охири соли 2024 барои Switch 2 бароварда шавад.

Бояд қайд кард, ки ин овозаҳо дар айни замон аз ҷониби Nintendo расман тасдиқ карда нашудаанд. Маълумот ба сарчашмаҳо ва шунидаҳо асос ёфтааст. Илова бар ин, агар ин мушаххасот дақиқ бошанд, бояд ба назар гирифт, ки намоиши технологӣ дар Gamescom метавонад ҳатман хусусиятҳои консоли ниҳоиро инъикос накунад.

Вақте ки ин овозаҳо паҳн мешаванд, фикр кардан дар бораи имкониятҳои версияи такмилёфтаи Нафаси ваҳшӣ дар 'Switch 2' шавқовар аст. Аммо, то он даме, ки Nintendo эълонҳои расмӣ нашр нашаванд, ин овозаҳо бояд бо як дона намак гирифта шаванд.

