Вақтҳои барориши The Teal Mask DLC дар Pokemon Scarlet ва Violet

Тренерҳо дар саросари ҷаҳон бесаброна интизори баровардани аввалин DLC Pokemon Scarlet ва Violet, The Teal Mask мебошанд. Қарор аст, ки рӯзи чоршанбе, 13 сентябр оғоз шавад, бозигарон дар бораи вақтҳои мушаххаси озод дар минтақаи худ кунҷкоб ҳастанд.

Тибқи маълумоти тасдиқшуда, The Teal Mask DLC дар вақтҳои зерин бароварда мешавад:

- соати 6:12 вақти Уқёнуси Ором (XNUMX сентябр)

- соати 8:12 ба вақти марказӣ (XNUMX сентябр)

- соати 9:12 ба вақти шарқӣ (XNUMX сентябр)

- соати 2:13 бо вақти Бритониё (XNUMX сентябр)

- соати 3:13 ба вақти Аврупои Марказӣ (XNUMX сентябр)

- соати 5:30 ба вақти Ҳиндустон (13 сентябр)

- соати 9:13 бо вақти Ҷопон (XNUMX сентябр)

Ин вақтҳо метавонанд тағир дода шаванд, аммо интизор меравад, ки бозӣ тақрибан дар вақти пешбинишуда оғоз шавад. Бозингарон бояд аз ҳама гуна эълонҳо дар бораи тағирёбии вақти баровардан огоҳ бошанд.

Маскаи Teal як қисми The Hidden Treasure of Area Zero DLC барои Pokemon Scarlet ва Violet мебошад. DLC бозигаронро ба сафари мактабӣ ба Китаками, як деҳаи пур аз чорабиниҳои идона ва фурӯшандагони кӯча мебарад. Ширкати Pokemon аллакай ҳаюлоҳои нави ҷайбӣ, афсонаҳо ва аломатҳоро масхара кардааст, ки дар The Teal Mask муаррифӣ мешаванд.

Ихроҷ инчунин маълумоти иловагӣ дар бораи қобилиятҳои нав, вурудоти Pokedex ва ҳаюлоҳои ҷайбӣ ба монанди Bloodmoon Ursaluna ошкор кардааст. Қисми дуюми The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, ки The Indigo Disk ном дорад, барои нашри Q4/Winter дар соли 2023 пешбинӣ шудааст.

Бозингароне, ки мехоҳанд The ​​Teal Mask DLC-ро таҷриба кунанд, бояд соҳиби Pokemon Scarlet ё Pokemon Violet бошанд. Онҳое, ки ҳарду бозӣ доранд, бояд нусхаҳои алоҳидаи The Teal Mask харанд.

Сарфи назар аз масъалаҳои ибтидоии техникӣ, ки ба ғарқшавӣ ва таҷрибаи бозигарон таъсир расониданд, Pokemon Scarlet ва Violet ба таври назаррас бомуваффақият баромад карданд ва бузургтарин версияи Nintendo дар ҳама давру замон бо 10 миллион нусха дар се рӯзи аввал фурӯхта шуданд.

