Embracer Group фурӯши Gearbox Entertainment-ро пас аз шикасти сармоягузорӣ меомӯзад

Бино ба гузоришҳо, Embracer Group, як конгломерати бозӣ, дар назар дорад, ки фаръии худ, Gearbox Entertainment-ро фурӯшад, то пас аз барҳамхӯрии як созишномаи бузурги маблағгузорӣ дар авоили соли ҷорӣ барқарор шавад. Дар ҳоле ки Embracer айни замон харидорони эҳтимолиро барои Gearbox меомӯзад, созишнома кафолат дода намешавад.

Embracer Group тайи чанд соли охир бо суръати тез ба даст оварда, портфели азими хосиятҳои бозӣ ва фароғатиро ҷамъ кардааст. Ба ин харидани комиксҳои Dark Horse, Crystal Dynamics (таҳиягари Tomb Raider) ва ҳуқуқҳо ба франшизаҳо, аз қабили The Lord of the Rings ва The Hobbit дохил мешаванд. Бо вуҷуди ин, ин харидҳо бо хароҷоти баланд сурат гирифтанд, ки вақте як созишномаи сармоягузории 2 миллиард доллар, ки тибқи гузоришҳо аз як гурӯҳи сармоягузори Саудӣ дар моҳи июн ба поён расид, як масъалаи муҳиме шуд.

Барои барқарор шудан аз ин нокомӣ, Embracer Group нақшаҳои реструктуризатсияи умумиро эълон кард, ки аз кор рафтан, чораҳои кам кардани хароҷот ва ҷудо кардани сегментҳои муайян иборат аст. Яке аз баррасиҳои эҳтимолӣ ин Gearbox Entertainment мебошад.

Gearbox Entertainment аз ҷониби Embracer Group дар соли 2021 ба маблағи то 1.3 миллиард доллар ба даст оварда шуд. Пас аз харидорӣ, Gearbox ду spinoff-и силсилаи машҳури бозии Borderlands-ро баровард, ки филми Borderlands дар соли 2024 бароварда мешавад. Илова бар ин, нашри охирини онҳо, Remnant 2, унвони серфурӯштарин дар ИМА дар моҳи XNUMX гардид. июл.

Тибқи иттилои Reuters, Gearbox Entertainment асосан ба гурӯҳҳои байналмилалии бозӣ фурӯхта мешавад. Embracer Group умедвор аст, ки бо фурӯхтани Gearbox, онҳо метавонанд молияи худро мӯътадил созанд ва ба портфели боқимондаи моликияти бозӣ ва фароғатии худ тамаркуз кунанд.

Манбаъҳо: Reuters