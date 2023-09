Orchard менеҷери ҳисобҳои рақамиро барои DSP-ҳои Бритониё киро мекунад

By

The Orchard, як ширкати пешбари паҳнкунандаи мусиқӣ, барои идоракунии муносибатҳои калидӣ бо провайдерҳои хидматрасонии рақамии Бритониё (DSPs) ба монанди Apple, Amazon ва VEVO менеҷери ҳисобҳои рақамӣ меҷӯяд. Нақш ҳамкории зич бо менеҷменти тамғакоғазҳо ва гурӯҳҳои маркетингиро барои эҷоди маъракаҳои ҷолиб барои рассомон ва тамғакоғазҳо ва инчунин идоракунии муносибатҳои ҳаррӯза бо фурӯшандагони рақамӣ дар бар мегирад.

Масъулиятҳо иборатанд аз интихоби ҷойгиркунии рӯйхати навозиш ва маъракаҳои муштараки маркетингӣ, инчунин нигоҳ доштани муносибатҳо бо фурӯшандагони рақамӣ тавассути иштирок дар вохӯриҳо, чорабиниҳо ва консертҳо. Илова бар ин, менеҷери ҳисобҳои рақамӣ ҷадвали нашрро барои қонеъ кардани ниёзҳои барчаспҳо ва рассомон авлавият медиҳад ва таҳлил мекунад ва таҳлил ва натиҷаҳоро ба ҷонибҳои манфиатдор бармегардонад.

Номзади беҳтарин бояд таҷрибаи беш аз ду сол дар соҳаи мусиқӣ, дониши қавӣ дар бораи платформаҳои пешбари чаканаи рақамӣ ва фаҳмиши хуби стратегияи фурӯш дошта бошад. Таҷрибаи муошират бо ҳисобҳои чакана ё платформаҳои маркетинги рақамӣ дар баробари малакаҳои аълои муошират, фаҳмиши амиқи манзараи ВАО иҷтимоӣ ва қобилиятҳои қавии таҳлилӣ бартарӣ дода мешавад. Инчунин шиносоӣ бо Excel, PowerPoint ва Word талаб карда мешавад.

Orchard имкон медиҳад, ки дар саёҳати эҷодӣ дар арсаи ҷаҳонӣ бо муҳити муосир, гуногунҷабҳа ва инноватсионӣ саҳм гузорад. Онҳо инчунин сармоягузорӣ дар омӯзиш ва рушд, инчунин як қатор имтиёзҳо, аз қабили фарогирии тиббии хусусӣ, нақшаи нафақаи саховатманд, кафолати ҳаёт ва ҳифзи даромадро таъмин мекунанд.

Дар бораи The Orchard:

The Orchard як ширкати пешқадами паҳнкунандаи мусиқӣ, видео ва филмҳо ва як шабакаи баландтарин шабакаи бисёрканалӣ дар саросари ҷаҳон мебошад. Муносибати ҳамаҷонибаи онҳо ба фурӯш ва маркетинг, дар якҷоягӣ бо технология ва амалиётҳои пешбари соҳа, дастрасӣ ва даромадро дар нуқтаҳои рақамӣ, ҷисмонӣ ва мобилӣ афзоиш медиҳад. The Orchard, ки соли 1997 таъсис ёфтааст, ба тиҷорат ва эҷодкорон дар соҳаи фароғат имконият медиҳад.

