Вебсайти Дӯкони Apple пеш аз ба кор андохтани iPhone 15 офлайн мешавад

Вебсайти Дӯкони Apple субҳи рӯзи сешанбе, чанд соат пеш аз оғози интизории iPhone 15, муваққатан офлайн шуд. Дар саҳифаи кушода паёме нишон дода шуда буд, ки вебсайт дар ҳоли навсозӣ қарор дорад ва аз меҳмонон даъват кард, ки ба зудӣ дубора тафтиш кунанд. Логои аниматсионии Apple-и кабуду хокистарӣ, ки инчунин бо чорабинии ифтитоҳи iPhone 15 алоқаманд аст, дар якҷоягӣ бо истиноди корӣ ба ҷараёни мустақим намоиш дода шуд.

Директори генералии Apple Тим Кук қарор аст, ки версияи охирини маҳсулоти флагмании ширкатро соати 1:15 ET аз Театри Стив Ҷобс дар Apple Park муаррифӣ кунад. Ҳанӯз маълум нест, ки суқути вебсайт натиҷаи таваҷҷӯҳи зиёд ба iPhone XNUMX буд ё Apple дар бозори онлайни худ тағирот ворид мекунад.

Интизор меравад, ки iPhone 15 22 сентябр бароварда шавад ва се модел бо нархҳои гуногун дастрасанд. Версияи стандартӣ аз $ 799 оғоз мешавад, дар ҳоле ки опсияи Pro Max аз $ 1,099 нархгузорӣ мешавад. Як тағйироти назаррас дар iPhone 15 қабули порти пуркунии стандартии USB-C мебошад, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо муқаррар карда шудааст. Ин иқдом дуршавӣ аз бандари пуркунандаи барқи Lightning-и Apple мебошад.

Овозаҳо дар атрофи iPhone 15 ҷорӣ кардани "Тугмаи амал"-ро ​​дар бар мегиранд, ки ба корбарон дастрасии зуд ба функсияҳо ва танзимоти гуногунро бидуни кушодани дастгоҳ ё паймоиш тавассути барномаҳо фароҳам меорад. Гарчанде ки тафсилот каманд, коршиносон боварӣ доранд, ки ин тугма метавонад iPhone 15 Pro-ро аз моделҳои қаблӣ фарқ кунад.

Apple маъмулан маҳсулоти навро дар тирамоҳ муаррифӣ мекунад ва iPhone 14 моҳи сентябри соли гузашта бароварда шуда буд. Саҳмияҳои ширкат, ки ба наздикӣ ба сармояи рекордии бозор ба 3 триллион доллар расид, дар савдои субҳи рӯзи сешанбе каме коҳиш ёфт.

