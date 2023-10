Шоҳиди оташфишонии аҷиби гейзери теплоход дар Боғи миллии Йеллоустоун

By

Оташфишонии Гейзери Steamboat дар Боғи Миллии Йеллоустоун як манзараи аҷибест, ки бисёре аз меҳмонон умедворанд, ки онро аз сар гузаронанд. Кэтлин Ринкевич-Стуби имкони бениҳоят шоҳиди ин тамошоро дошт, ки чанде пеш баландтарин гейзери фаъол дар ҷаҳон оташ гирифт ва оби гарм ва буғро то 400 фут ба ҳаво парронд. Вай видеои ин ҳодисаро сабт кард, ки дар он сутуни ҳайратангези буғро аз гейзер зӯран берун карда, бо садое, ки муҳаррики реактивиро ба ёд меорад, нишон дод.

Гейзери бухорӣ, ки дар ҳавзаи гейзери Норрис ҷойгир аст, айни замон дар давраи фаъолтаринаш, ки то кунун сабт шудааст, қарор дорад. Баръакси оташфишонии пешгӯишавандаи Old Faithful, оташфишонии Steamboat хеле пешгӯинашавандаанд ва онро як падидаи дастнорас барои шоҳидон мегардонад. Бо вуҷуди ин, нишонаҳо мавҷуданд, ки меҳмонон метавонанд имконияти дидани Steamboat бо тамоми ҷалоли худро зиёд кунанд.

Майк Полша, геофизики тадқиқотӣ ва масъули расадхонаи вулқони Йеллоустоун марҳилаҳои гуногуни таркиши маъмулии Steamboat-ро шарҳ дод. Марҳилаи ибтидоӣ, ки ҳамчун марҳилаи об маълум аст, чанд дақиқа давом мекунад ва обро аз 300 то 400 фут баланд мекунад. Пас аз ин, гейзер ба марҳилаи буғ ворид мешавад, ки метавонад то 24 соат бо коҳиши шиддат давом кунад. Наворе, ки Ринкевич-Стуби гирифта буд, марҳилаи бухории оташфишониро сабт кардааст ва нишон медиҳад, ки он чанде пас аз анҷоми марҳилаи об ба навор гирифта шудааст.

Ҳар як гейзер дар Йеллоустоун дорои шахсияти беназири худ ва ҷадвали таркиш мебошад. Ҳангоме ки Old Faithful дар ҷадвали муқаррарӣ оташ мезанад, оташфишонии Steamboat комилан тасодуфӣ аст. Олимон ҳадс мезананд, ки пешгӯинашавандаи Steamboat метавонад сабаби ҷудо набудани он аз гирду атроф бошад, бар хилофи гейзерҳо ба монанди Old Faithful ё Lone Star Geyser. Сарфи назар аз таҳқиқоти васеъ, механизмҳои таркиши гейзерҳо, аз ҷумла фарқияти байни гейзерҳои номунтазам ба мисли Steamboat ва гейзерҳои пешгӯинашаванда ба монанди Old Faithful, як сирр боқӣ мондаанд.

Дар мавриди оташфишонии ояндаи Steamboat, бо итминон пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст. Он метавонад дар ҳар лаҳза рӯй диҳад ё пеш аз таркиши навбатӣ чанд сол тӯл кашад. Хушбахтона, Steamboat айни замон давраи фаъолтареро аз сар мегузаронад, ки аз ҳарвақта сабт шуда буд. Дар соли 2023 гейзер аллакай ҳафт маротиба оташфишонӣ кардааст, ки дар муқоиса бо солҳои қаблӣ афзоиши фаъолият нишон медиҳад. Бо вуҷуди ин, сабабҳои паси ин давраҳои фаъол номаълум боқӣ мемонанд.

Дар ҳоле, ки олимон барои ошкор кардани сабабҳои зуд-зуд оташ задани Steamboat тадқиқот гузаронидаанд, ҳеҷ ҷавоби дақиқ пайдо нашудааст. Тағйирот дар системаи водопроводи гейзер ва омилҳои беруна ба монанди боришот, заминҷунбӣ ва сатҳи обҳои зеризаминӣ ҳамчун тавзеҳоти эҳтимолӣ баррасӣ шуданд. Бо вуҷуди ин, барои пурра фаҳмидани динамикаи мураккаби гейзерҳо таҳқиқоти бештар лозим аст.

Сарфи назар аз афзоиши оташфишонии ахир, басомади Steamboat дар тӯли чанд соли охир коҳиш ёфтааст. Ҳарчанд дар соли 20 2021 ва дар соли 11 2022 оташфишонӣ рух дода бошад ҳам, интизор меравад, ки то охири соли 2023 ҳамагӣ 10 оташфишонӣ рух диҳад. Сабабҳои авҷи оташфишонӣ дар солҳои 2019 ва 2020 ва коҳиши минбаъда номаълум боқӣ мемонанд.

Барои зиёд кардани эҳтимолияти шоҳиди оташфишонии қаиқ, меҳмонон бояд аз нишонаҳои фаъолияти дарпешистода ҳушёр бошанд. Афзоиши ҳодисаҳои хурди таркиш, ки таркиши об аз чанд фут то даҳҳо футро ташкил медиҳад, нишон медиҳад, ки оташфишонии бузург метавонад наздик шавад. Бо вуҷуди ин, ин таркишҳои хурд метавонанд рӯзҳо ё ҳатто ҳафтаҳо пеш аз рух додани таркиши устувор ва назаррас боқӣ монанд. Илова бар ин, ҳангоми таркишҳои бузург, Паровоз маълум шудааст, ки чашмаи систернро дар наздикии он холӣ мекунад.

Гарчанде ки ҷадвали муайяни оташфишонии Steamboat вуҷуд надорад, дар вақти лозима дар ҷои лозима будан метавонад таҷрибаи аҷиб ва фаромӯшнашавандаро таъмин кунад. Новобаста аз он ки касе бахти шоҳиди оташфишонии бошукӯҳ аст ё бояд сабрро интизор шавад, қудрати ҳайратангези Steamboat Geyser меҳмононро ба Боғи Миллии Йеллоустон ҷалб мекунад.

Таърифҳо:

Гейзерҳо: Гейзерҳо чашмаҳои гарм мебошанд, ки дар натиҷаи фаъолияти вулкании зеризаминӣ ба таври фосилавӣ об ва буғро ба ҳаво мебароранд.

Гейзерҳо чашмаҳои гарм мебошанд, ки дар натиҷаи фаъолияти вулкании зеризаминӣ ба таври фосилавӣ об ва буғро ба ҳаво мебароранд. Гейзери бухорӣ: Гейзери Steamboat баландтарин гейзери фаъол дар ҷаҳон аст ва дар Боғи миллии Йеллоустоун ҷойгир аст.

Гейзери Steamboat баландтарин гейзери фаъол дар ҷаҳон аст ва дар Боғи миллии Йеллоустоун ҷойгир аст. Мӯъмини кӯҳна: Old Faithful як гейзери машҳур ва пешгӯинашаванда дар Боғи миллии Йеллоустоун аст, ки тақрибан дар ҳар 90 дақиқа оташ мезанад.

Old Faithful як гейзери машҳур ва пешгӯинашаванда дар Боғи миллии Йеллоустоун аст, ки тақрибан дар ҳар 90 дақиқа оташ мезанад. Расадхонаи вулқони Йеллоустоун: Расадхонаи вулқони Йеллоустоун як маркази тадқиқотии илмӣ мебошад, ки фаъолияти вулқонҳо ва заминҷунбиҳоро дар Боғи миллии Йеллоустоун назорат мекунад.

Сарчашмаҳо:

- таъмин нашудааст