Мушаки SpaceX Falcon 9 21 моҳвораи Starlinkро ба мадор мебарорад

SpaceX ба партоби мушаки навбатӣ омодагӣ мегирад, ин дафъа барои ҷойгир кардани 21 моҳвораи интернетии Starlink дар мадор. Мушаки Falcon 9 рӯзи шанбе соати 3:47 бо вақти EDT аз Пойгоҳи Нерӯҳои кайҳонии Ванденберги Калифорния парвоз мекунад. Агар ягон таъхир вуҷуд дошта бошад, имконоти эҳтиётӣ дар байни соати 4:23 EDT ва 6:00 EDT дастрасанд.

Партоб дар ҳисоби SpaceX дар X (қаблан бо номи Twitter маъруф аст) тақрибан панҷ дақиқа пеш аз парвоз оғоз мешавад. Агар ҳама мувофиқи нақша сурат гирад, марҳилаи якуми Falcon 9 ба Замин бармегардад ва тақрибан 8.5 дақиқа пас аз парвоз ба киштии бесарнишини "Of Course I Still Love You" фуруд меояд. Ин парвози 16-ум барои марҳилаи аввали ин мушак хоҳад буд, ки танҳо як парвоз аз рекорди истифодаи такрории ширкат камтар аст.

Пас аз тақрибан 62.5 дақиқа, 21 моҳвораи Starlink аз марҳилаи болоии Falcon 9 ҷойгир карда мешаванд. Ин партоб 75-умин миссияи мадори SpaceX дар соли 2023 хоҳад буд, зеро ширкат мекӯшад то охири сол ба 100 парвоз ва дар соли 144 ба 2024 парвоз ноил шавад.

Лоиҳаи Starlink-и SpaceX дар соли ҷорӣ таваҷҷӯҳи асосӣ дошт, ки тақрибан 60% парвозҳои онҳо ба тавсеаи мегаконстеллатсияи интернет бахшида шудаанд. Хозир дар Старлинк кариб 4,900 спутники оперативй мавчуд аст ва ин ракам дар солхои наздик боз хам зиёд мешавад.

Манбаъ: Тавсифи миссияи SpaceX