SpaceX парвози дарпешистодаро аз Пойгоҳи Нерӯҳои кайҳонии Ванденберг эълон кард. Ин ширкат соати 12:47-и субҳи 21 октябр барои сар додани мушаки Falcon 9 аз SLC-4E ҳадаф дорад. Ҳадафи ин партоб ба мадори пасти Замин ҷойгир кардани 21 моҳвораи Starlink мебошад.

Дар ҳолате, ки партоб мувофиқи нақша идома наёбад, SpaceX се имкони эҳтиётиро аз соати 1:23 то 3 саҳар барои дубора ба нақша гирифтан муайян кардааст. Илова бар ин, аз соати 11:26-и рӯзи шанбе то соати 2:50-и рӯзи якшанбе шаш имконоти иловагии эҳтиётӣ мавҷуданд.

Барои онҳое, ки таваҷҷӯҳ доранд, веб-намоиши мустақим аз SpaceX тақрибан панҷ дақиқа пеш аз оғози парвоз дастрас хоҳад шуд. Ин ба тамошобинон навсозиҳои воқеиро фароҳам меорад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки рисолатро дар ҷараёни он бубинанд.

Қобили зикр аст, ки тақвиятдиҳандае, ки ин рисолатро дастгирӣ мекунад, дар парвозҳои қаблӣ 15 маротиба истифода шудааст. Интизор меравад, ки пас аз ҷудошавии марҳила, марҳилаи аввали мушак ба киштии бесарнишини Of Course I Still Love You дар уқёнуси Ором фуруд ояд. Ин истифодаи такрорӣ як марҳилаи муҳим дар талошҳои SpaceX барои коҳиш додани хароҷоти омӯзиши кайҳон ва устувортар кардани он мебошад.

Дар мавриди таъсири маҳаллӣ, интизор меравад, ки ҳангоми ин парвоз садои баланд садо надиҳад. Ин хушхабар барои сокинони ҳамсоя аст, зеро бумҳои садо метавонанд халалдор ва ҳайратовар бошанд.

Дар маҷмӯъ, ин партоби субҳи барвақт аз ҷониби SpaceX як қадами дигаре ба пеш дар рисолати давомдори ширкат барои рушд ва тавсеаи шабакаи ҷаҳонии интернети моҳвораӣ мебошад.

Таърифҳо:

– Мушаки Falcon 9: Мошини думарҳилаи орбиталӣ, ки аз ҷониби SpaceX таҳия шудааст. Он барои боэътимод ва бехавф кашондани спутникхо ва борхои фоиданок ба кайхон пешбинй шудааст.

– Моҳвораҳои Starlink: Маҷмӯаи моҳвораҳои хурде, ки аз ҷониби SpaceX бо мақсади таъмини фарогирии фарохмаҷрои ҷаҳонӣ ҷойгир шудааст.

– Албатта ман то ҳол туро дӯст медорам Дронситонӣ: Киштии бесарнишини мустақили аз ҷониби SpaceX барои фуруд омадан ва барқарор кардани мушакҳо дар баҳр истифода мешавад.

Манбаъ: SpaceX (на URL дода нашудааст)