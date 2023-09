Нептун дар мухолифат: Кай ва чӣ гуна бузургҷуссаи яхро мушоҳида кардан мумкин аст

Нептун, ҳаштумин сайёраи аз Офтоб ва дуртарин сайёраи системаи офтобии мо, рӯзи сешанбеи 19 сентябр дар муқобили он қарор хоҳад гирифт. Ин маънои онро дорад, ки он дар як хатти мустақим бо Офтоб ва Замин хоҳад буд ва сайёраи мо дар марказ ҷойгир аст. Ҳамчун бонуси иловагӣ, Нептун инчунин дар як вақт наздиктарин ба Замин наздик мешавад, ки бо номи перигей маъруф аст. Ин имкон медиҳад, ки сайёраи дурдаст дар осмони шаб калонтар ва равшантар пайдо шавад ва барои мушоҳида имкони хуб фароҳам меорад.

Аз Ню Йорк, Нептун дар шарқ тақрибан соати 6:58 EDT боло хоҳад рафт ва пас аз чанд соат намоён мешавад. Дар баландтарин нуқтаи осмон, тақрибан соати 12:51 саҳарии EDT рӯзи чоршанбе, 20 сентябр, Нептун аз уфуқ 46 дараҷа боло хоҳад буд. Он дар бурҷи моҳиҳо ҷойгир хоҳад шуд.

Бо вуҷуди ин, қайд кардан муҳим аст, ки гарчанде ки Нептун дар перигей қарор дорад, Замин ва азимҷуссаи ях то ҳол аз ҳамдигар бениҳоят дуранд. Дар давоми ин наздиктарин наздикшавӣ Нептун то ҳол аз сайёраи мо тақрибан 2.7 миллиард мил дур хоҳад буд. Барои пешниҳоди баъзе дурнамо, Замин ва Миррихро масофаи миёнаи 140 миллион мил ҷудо мекунанд. Ин маънои онро дорад, ки масофаи миёнаи байни Миррих ва Замин метавонад байни Замин ва Нептун тақрибан 20 маротиба зиёдтар бошад.

Аз сабаби дурии беандозааш Нептунро дар осмон бо чашми оддй дидан мумкин нест. Паҳнои он 31,000 50,000 мил (XNUMX XNUMX километр) буда, тақрибан чор маротиба аз Замин бузургтар аст ва онро чаҳорумин сайёраи калонтарин дар системаи офтобии мо месозад. Аммо барои дидани Нептун истифодаи телескоп ё дурбини босифат ва шароити мусоиди обу ҳаво талаб мекунад.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Хулоса, мухолифат ва наздикии Нептун ба Замин имкони олиҷаноб барои дидан ва омӯхтани ин бузургҷуссаи яхбандии дурро фароҳам меорад. Бо истифода аз таҷҳизоти мувофиқ ва пайдо кардани ҷои мувофиқ, осмонбинон метавонанд аз мӯъҷизаҳои системаи офтобии мо ба ҳайрат оранд.

Сарчашмаҳо:

— Дар осмон

– space.com