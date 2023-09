Санҷиши ҷараёнҳои гарми плазмаи нодир дар атмосфераи боло

By

Дар наздикии қутбҳои Замин аврораҳо як манзараи маъмулӣ мебошанд, ки дар қабати болоии атмосфера, ки дар натиҷаи таъсири мутақобилаи шамоли офтобӣ ва магнитосфераи сайёра ба вуҷуд омадаанд, равшании рангорангро намоиш медиҳанд. Аммо, наздиктар ба экватор, падидаи дигари атмосферӣ метавонад ба амал ояд: дрейфҳои ионҳои субауралӣ (SAID).

Ҳодисаҳои SAID ҷараёни босуръати плазмаи гармро тавассути ионосфера дар бар мегиранд. Ин рӯйдодҳо бо сохторҳои намоён дар осмон, ба монанди камонҳои устувори авроралии сурх (SAR) ва баланд бардоштани суръати гармии гармӣ (STEVE) алоқаманд буданд. Одатан, ҳодисаҳои SAID дар байни бегоҳӣ ва нисфи шаб рух медиҳанд, аммо ҳолатҳои ҷараёнҳои SAID пас аз нисфи шаб ошкор карда шудаанд.

Дар як пажӯҳиши ахире, ки дар маҷаллаи тадқиқоти геофизикӣ нашр шудааст: Физикаи кайҳон, муҳаққиқон ба 15 ҳодисаи баъд аз нисфи шаби SAID дар наздикии Амрикои Ҷанубӣ дар соли 2013 тамаркуз карданд. Бо таҳлили маълумот аз сарчашмаҳои гуногун, аз ҷумла барномаҳои моҳвораӣ ва ченакҳои фаъолияти авроралӣ, онҳо хусусиятҳо ва ташаккули ин ходисахои нодир.

Муҳаққиқон муайян карданд, ки рӯйдодҳои баъд аз нисфи шаби SAID, ки ба ҳодисаҳои пеш аз нисфи шаб монанданд, натиҷаи таъсири мутақобилаи мураккаби шароити ионосферӣ ва динамикаи геомагнитӣ мебошанд. Таъсири мутақобила ташаккули майдонҳои электрикӣ ва таъсири мутақобилаи мавҷҳо ва зарраҳоро дар бар мегирад, ки онҳо ҳамчун манбаи гармии маҳаллӣ амал мекунанд.

Ин бозёфтҳо фаҳмиши динамикаи плазмаи болоии атмосфера ва потенсиали онҳоро барои вайрон кардани сигналҳои радарӣ барои пайгирии моҳвораӣ ва дигар барномаҳои муҳим такмил медиҳанд. Тадқиқоти минбаъда дар ин соҳа метавонад дар бораи чӣ гуна рӯйдодҳои SAID ва падидаҳои марбут ба онҳо метавонанд ба атмосфераи Замин таъсир расонанд, фаҳмиши арзишманд фароҳам оранд.

Сарчашма: Илдико Хорват ва дигарон, Ҷараёни зидди офтобӣ ба самти Ғарб Ҷараёни ионҳои зери авроралӣ (SAID) дар бахши пас аз нисфи шаб (1–4) Сектори вақти маҳаллии магнитӣ дар давоми соли 2013 таҳия шудааст, Маҷаллаи тадқиқоти геофизикӣ: Физикаи кайҳон (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677