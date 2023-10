Манбаи нави энергия: Ҷамъоварии барқ ​​аз ҳаракати молекулавӣ

By

Олимон усули нави умедбахшро барои тавлиди нерӯи барқ ​​тавассути истифода аз ҳаракати молекулаҳо кашф карданд. Дар ҳоле, ки технологияи энергияи мавҷӣ манбаи муассири тавлиди нерӯи барқро аллакай собит кардааст, муҳаққиқон ҳоло дарёфтанд, ки ҳатто молекулаҳои оромӣ дорои энергияи хосе ҳастанд, ки онҳоро истифода бурдан мумкин аст.

Дар мақолае, ки дар APL Materials нашр шудааст, муҳаққиқон дастгоҳи ҷамъоварии энергияи молекулавиро озмоиш карданд, ки энергияро аз ҳаракати табиии молекулаҳо дар моеъ мегирад. Тадқиқотчиён тавассути ғарқ кардани наномассивҳои маводи пьезоэлектрикӣ дар моеъ тавонистанд ҳаракати моеъро ба ҷараёни устувори электрикӣ табдил диҳанд. Ин рахна метавонад бо назардошти миқдори зиёди ҳаво ва моеъ дар рӯи замин миқдори зиёди энергия тавлид кунад.

Дастгоҳ аз оксиди руҳ, як маводи пьезоэлектрикӣ истифода мекунад, ки ҳангоми эҳсоси ҳаракат потенсиали электрикиро тавлид мекунад. Муҳаққиқон ҳаракати риштаҳои оксиди руҳро бо мавҷи алафҳои баҳрӣ дар уқёнус муқоиса карданд. Бартарии ин дастгоҳ дар он аст, ки вай ба ҳеҷ гуна қувваҳои беруна такя намекунад ва онро ба манбаи энергияи тоза табдил медиҳад. Он имконияти тавлиди энергияи электрро тавассути ҳаракати гармии молекулавии моеъҳо мекушояд, ки аз ҳаракати анъанавии механикӣ ба куллӣ фарқ мекунад.

Барномаҳо барои ин технология васеъанд. Он метавонад барои нерӯи нанотехнологияҳо ба монанди дастгоҳҳои тиббии имплантатсияшаванда истифода шавад. Дастгоҳ инчунин метавонад то генераторҳои пуриқтидор барои тавлиди энергия дар миқёси киловатт бошад. Муҳаққиқон аллакай барои беҳтар кардани зичии энергияи дастгоҳ тавассути озмоиши моеъҳои гуногун, маводҳои пьезоэлектрикии баландсифат ва архитектураи нави дастгоҳ кор мекунанд.

Ин тадқиқоти бунёдкор як роҳи ҳаяҷонбахш барои тавлиди нерӯи барқро фароҳам меорад, ки аз манбаъҳои муқаррарии беруна, ба монанди шамол, барқи обӣ ё офтобӣ вобаста нест. Қобилияти истифода бурдани энергияи хоси молекулаҳо имкониятҳои навро барои ҳалли устувор ва тозаи энергия дар оянда мекушояд.

Сарчашмаҳо:

– Маводҳои APL – https://www.aip.org/

– Мансубияти муаллифон: East Eight Energy Co. Ltd.; Донишгоҳи Нанкай