Ҳуберт Ривз: астрофизик ва коммуникатсияи илмӣ

Ҳуберт Ривз, астрофизики канадагӣ ва фаронсавӣ, ки чанде пеш дар синни 91-солагӣ даргузашт, на танҳо донишманди маъруф, балки муоширати барҷастаи илм низ буд. Ривз дар соли 1932 дар Монреал ба дунё омада, дар синни ҷавонӣ ба астрономия шавқ пайдо карда, ҷаҳони табиатро меомӯзад ва ситораҳоро ҳамчун астрономии ҳаваскор меомӯхт. Шавқу ҳаваси ӯ ба кайҳон ӯро водор кард, ки касбашро дар соҳаи астрофизика пеш барад ва дар ниҳоят дар Донишгоҳи Корнел унвони докторӣ гирифт ва мушовири барномаи кайҳонии НАСА шавад.

Ривз бо қобилияти фаҳмонидани мафҳумҳои мураккаби илмӣ ба оммаи васеъ машҳур буд ва ӯ мехост, ки муҳаббати худро ба илм ва коинот бо аудиторияи васеътар мубодила кунад. Дар соли 1981 ӯ китоберо бо номи "Sabr dans l'Azur" (Атомҳои хомӯшӣ: Тадқиқоти таълими кайҳонӣ) нашр кард, ки дар Фаронса ба бестселлер табдил ёфт ва ба 25 забон тарҷума шуд. Китоб барои қобилияти худ дар табдил додани астрофизика ба достони эпикӣ ситоиш гирифт ва обрӯи Ривзро ҳамчун муоширати бомаҳорат дар илм мустаҳкам кард.

Дар тӯли фаъолияти худ, Ривз беш аз 40 китоб, аз ҷумла якчанд унвонҳо барои кӯдакон навиштааст. Вай дар телевизиони фаронсавӣ чеҳраи ошно шуд, дар ток-шоуҳои машҳури адабӣ баромад кард ва бо мӯи сафеди ваҳшии худ, чашмони барҷаста ва лаҳҷаи барҷастаи Квебек тамошобинонро ба худ ҷалб кард. Рафтори харизматик ва ҷолиби ӯ ӯро ба як сухангӯи серталаб дар ҷаҳони фаронсазабон табдил дод ва дар он ҷо ӯ ҳамчун муодили фаронсавии Карл Саган маъруф шуд.

Ривз на танҳо як муоширати илм, балки як экологи пешқадам низ буд. Вай дар бораи мухофизати табиат бо шавку хавас баромад карда, аз хавфи худкушй, ки инсоният дучори он аст, огох мекард. Ӯ боварӣ дошт, ки одамон намуди интихобшуда нестанд ва мо бояд барои амалҳои худ барои таъмини зинда мондани худ масъулиятро ба дӯш гирем.

Саҳмҳои Ҳуберт Ривз дар соҳаи астрофизика ва иртиботи илмӣ таъсири доимӣ гузоштанд. Қобилияти вай барои бартараф кардани фарқияти байни донишҳои илмӣ ва оммаи васеъ одамони бешуморро илҳом бахшидааст, ки дар бораи асрори коинот андеша кунанд ва олами табииро қадр ва ҳифз кунанд.

