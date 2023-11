By

spatiale internationale (ISS), où 270 astronautes ont vécu et partagé leurs moments d’intimité spatiale avec les spectateurs terriens. Aujourd’hui, l’ISS célèbre ses 25 ans de colocation dans l’espace.

L’ISS, un projet conjoint de la NASA, de Roscosmos, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de plusieurs autres partenaires internationaux, a été lancée le 20 novembre 1998. Depuis lors, cet avant-poste de recherche et de coopération internationale a accueilli des astronautes de différents pays, faisant de l’ISS un exemple brillant de collaboration internationale dans l’espace.

La station, en orbite terrestre basse, est habitée en permanence depuis novembre 2000. Elle fait le tour de la Terre à une vitesse de près de 28 000 kilomètres par heure, permettant aux astronautes à bord de la station d’observer environ 16 levers et couchers de soleil chaque jour.

Au cours de leurs séjours à bord, les astronautes mènent des recherches dans des domaines variés tels que la biologie, la physique, la médecine, l’astronomie et bien plus encore. L’ISS est équipée de laboratoires de pointe et de systèmes de soutien à la vie nécessaires pour maintenir les astronautes en bonne santé dans l’espace.

En plus de l’importance scientifique de l’ISS, elle a également permis de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration spatiale. Les astronautes de différentes nationalités vivent et travaillent ensemble dans un environnement hostile, prouvant ainsi que la collaboration transcende les frontières terrestres.

Alors que l’ISS s’apprête à fêter son 25e anniversaire, il est important de rappeler l’importance de cette entreprise internationale et ses réalisations scientifiques. L’ISS est un symbole de coopération et de découverte, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’exploration spatiale et de recherche scientifique future.

Quand a été lancée l’ISS ?

L’ISS a été lancée le 20 novembre 1998.

Combien d’astronautes ont habité l’ISS ?

Pas moins de 270 astronautes venant d’une vingtaine de pays ont habité l’ISS.

Quelles sont les recherches menées à bord de l’ISS ?

Les astronautes mènent des recherches dans des domaines variés tels que la biologie, la physique, la médecine, l’astronomie et bien plus encore.

Quelle est la vitesse de l’ISS ?

L’ISS fait le tour de la Terre à une vitesse de près de 28 000 kilomètres par heure.

Quelle est la durée de vie de l’ISS ?

L’ISS est actuellement prévue pour rester en activité jusqu’en 2030, mais sa durée de vie pourrait être prolongée.