Oppo Find N3 Flip దాని వినూత్న డిజైన్ మరియు అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఫ్లిప్ ఫోన్‌ల ప్రపంచాన్ని విప్లవాత్మకంగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది. Oppo N సిరీస్‌కి ఈ కొత్త జోడింపు సొగసైన మరియు స్టైలిష్ ప్రదర్శనతో పాటు శక్తివంతమైన పనితీరు మరియు మెరుగైన వినియోగదారు అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది.

డిజైన్ వైజ్

దాని ప్రత్యేక వృత్తాకార కెమెరా మాడ్యూల్ మరియు గ్లాస్ బ్యాక్‌తో, Oppo Find N3 ఫ్లిప్ చక్కదనం మరియు అధునాతనతను వెదజల్లుతుంది. మెటల్ ఫ్రేమ్ ఫోన్‌కు మన్నికను జోడిస్తుంది, ఇది సమయ పరీక్షను తట్టుకోగలదని నిర్ధారిస్తుంది. పరికరం నలుపు మరియు క్రీమ్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది, వినియోగదారులకు వారి శైలికి సరిపోయే రంగును ఎంచుకోవడానికి సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.

ఇన్క్రెడిబుల్ డిస్ప్లే

Oppo Find N3 ఫ్లిప్‌లో 3.26-అంగుళాల కవర్ డిస్‌ప్లే మరియు 6.8-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉన్నాయి. కవర్ డిస్‌ప్లే 40కి పైగా జనాదరణ పొందిన యాప్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది మరియు పూర్తి QWERTY కీబోర్డ్‌ను కలిగి ఉంది, దీని వలన వినియోగదారులు తమకు ఇష్టమైన అప్లికేషన్‌లను యాక్సెస్ చేయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇన్నర్ డిస్‌ప్లే దాదాపు కనిపించని క్రీజ్‌ను అందిస్తుంది, 'ఫ్లెక్సియన్' కీలుకు ధన్యవాదాలు, అతుకులు లేని వీక్షణ కోణాలు మరియు సరైన వీడియో కాలింగ్ అనుభవాలను అనుమతిస్తుంది.

పనితీరు పవర్‌హౌస్

MediaTek డైమెన్సిటీ 9200 చిప్‌సెట్, 12GB LPDDR5X RAM మరియు 256GB USF 4.0 స్టోరేజ్‌తో అమర్చబడిన Oppo Find N3 Flip రోజువారీ ఉపయోగం కోసం అసాధారణమైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ అయినా లేదా ఇంటెన్స్ గేమింగ్ అయినా, ఈ ఫోన్ వాటన్నింటిని సునాయాసంగా నిర్వహించగలదు. ఫోన్ స్థిరత్వం మరియు అనుకూలీకరణను అందించడానికి Android 13 ఆధారంగా ColorOS 13ని ఉపయోగిస్తుండగా, వినియోగదారులు ముందుగా ఇన్‌స్టాల్ చేసిన కొన్ని యాప్‌లను అనవసరంగా కనుగొనవచ్చు. అయితే, సెట్టింగ్‌లలో వాటిని నిలిపివేయడం ద్వారా ఈ సమస్యను సరిదిద్దవచ్చు.

ది పర్ఫెక్ట్ షాట్

Oppo Find N3 Flip ఆకట్టుకునే కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50MP Sony IMX890 ప్రధాన సెన్సార్, 48MP సోనీ IMX582 అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ మరియు 32MP సోనీ IMX709 పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ సెన్సార్‌లు అద్భుతమైన డైనమిక్ పరిధి, నిజమైన రంగులు మరియు విశేషమైన వివరాలతో అద్భుతమైన ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేస్తాయి. అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ముఖ్యంగా గుర్తించదగినది, ఇది కనీస వక్రీకరణ మరియు శక్తివంతమైన రంగులను అందిస్తుంది.

శక్తిని వదులుతోంది

4,300mAh బ్యాటరీ మరియు 44W SuperVOOC ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో, Oppo Find N3 Flip మీకు బ్యాటరీ పవర్ అయిపోకుండా చూస్తుంది. మీరు ఫోన్‌ను ఒక గంటలో 0 నుండి 100 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు, ఇది అందుబాటులో ఉన్న వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ ఎంపికలలో ఒకటిగా మారుతుంది. వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు లేనప్పటికీ, శీఘ్ర ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలు దాని కంటే ఎక్కువ.

FAQ

ప్ర: Oppo Find N3 ఫ్లిప్‌ను ప్రత్యేకంగా చేసేది ఏమిటి?

A: Oppo Find N3 ఫ్లిప్ దాని ప్రత్యేక వృత్తాకార కెమెరా మాడ్యూల్, సొగసైన డిజైన్ మరియు శక్తివంతమైన పనితీరు కారణంగా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.

ప్ర: Oppo Find N3 Flip వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుందా?

A: లేదు, Oppo Find N3 Flip వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇవ్వదు, అయితే ఇది దాని 44W SuperVOOC ఛార్జింగ్‌తో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది.

ప్ర: Oppo Find N3 ఫ్లిప్‌లో కెమెరా పనితీరు ఎలా ఉంది?

A: The Oppo Find N3 Flip features an impressive camera setup that captures stunning photos with excellent dynamic range, true-to-life colors, and remarkable detail.

ప్ర: Oppo Find N3 ఫ్లిప్‌లో బ్యాటరీ ఎంతకాలం ఉంటుంది?

A: మితమైన వినియోగంతో, Oppo Find N3 Flip యొక్క 4,300mAh బ్యాటరీ ఒక రోజు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

ప్ర: Oppo Find N3 Flip ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని ఉపయోగిస్తుంది?

A: The Oppo Find N3 Flip utilizes ColorOS 13, based on Android 13, to provide stability and customization.

ముగింపులో, Oppo Find N3 ఫ్లిప్ అనేది ఫ్లిప్ ఫోన్‌ల ప్రపంచంలో గేమ్ ఛేంజర్. దాని సొగసైన డిజైన్, శక్తివంతమైన పనితీరు మరియు ఆకట్టుకునే కెమెరా సామర్థ్యాలతో, ఇది ఫ్లిప్ ఫోన్ అందించే వాటికి కొత్త ప్రమాణాన్ని సెట్ చేస్తుంది. మీరు టెక్ ఔత్సాహికులైనా లేదా మీ ఫోన్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని చూస్తున్నా, Oppo Find N3 ఫ్లిప్ ఖచ్చితంగా పరిగణించదగినది.