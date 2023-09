By

Fortnite డెవలపర్, Epic Games, గేమ్ అప్‌డేట్ 26.10కి కొద్దిసేపు అందుబాటులో ఉండదని ప్రకటించింది. ఈ నవీకరణ PS5, PS4, Xbox కన్సోల్‌లు, నింటెండో స్విచ్, Android మరియు PCతో సహా వివిధ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు వర్తిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 12 ఉదయం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అప్‌డేట్ అందుబాటులో ఉంటుందని ప్లేయర్‌లు ఆశించవచ్చు.

అప్‌డేట్‌తో, వినియోగదారులు సర్వర్ డౌన్‌టైమ్ వ్యవధిని అంచనా వేయాలి. ఫోర్ట్‌నైట్ రెండు గంటల పాటు తాత్కాలికంగా ప్లే చేయబడదని దీని అర్థం. మీరు గేమ్‌లోకి ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వవచ్చనే వివరాల కోసం, ఇక్కడ 26.10 సర్వర్ డౌన్‌టైమ్ షెడ్యూల్ ఉంది:

– డౌన్‌టైమ్ 4 AM ETకి ప్రారంభమయ్యేలా సెట్ చేయబడింది, తత్ఫలితంగా మ్యాచ్‌మేకింగ్‌ను క్లుప్తంగా ముందుగానే నిలిపివేస్తుంది.

– UK అభిమానుల కోసం, పూర్తి ఆఫ్‌లైన్ వ్యవధి 9 AM BSTకి ప్రారంభమవుతుంది, అయితే మ్యాచ్ మేకింగ్ 8.30 AM BSTకి నిలిపివేయబడుతుంది.

ఎపిక్ గేమ్‌లు డౌన్‌టైమ్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందో స్పష్టంగా చెప్పనప్పటికీ, నిర్వహణ సాధారణంగా సుమారు రెండు గంటల సమయం పడుతుంది. కాబట్టి, Fortnite తాజాగా 11 AM BSTలోపు తిరిగి ఆన్‌లైన్‌లోకి రావాలి.

ఈ నవీకరణ యొక్క ప్రకటన నవీకరణ 26.10లో ఏ కొత్త కంటెంట్ చేర్చబడుతుందనే దాని గురించి ఔత్సాహికులలో ఊహాగానాలు రేకెత్తించాయి. మోర్టల్ కోంబాట్ 1 యొక్క ప్రారంభ యాక్సెస్ ప్రారంభంతో, ఫ్రాంచైజీ నుండి సబ్ జీరో ఫోర్ట్‌నైట్‌లో ప్లే చేయగల పాత్రగా మారవచ్చని కొంతమంది అభిమానులు సిద్ధాంతీకరించారు.

అదనంగా, ఎపిక్ గేమ్‌లు కొత్త వస్తువు లేదా ఆయుధాన్ని, అలాగే కొత్త ఆగ్‌మెంట్‌ను పరిచయం చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఐటెమ్ షాప్ ఆటగాళ్లు తమ గేమింగ్ అనుభవాన్ని పొందేందుకు మరియు మెరుగుపరచడానికి కొత్త స్కిన్‌లను కూడా అందుకుంటుంది.

ఈ కొత్త జోడింపులతో పాటు, ఎపిక్ గేమ్‌లు కొత్త సీజన్ ప్రారంభం నుండి ప్రబలంగా ఉన్న బగ్‌లు మరియు గేమ్‌ప్లే గ్లిచ్‌లను పరిష్కరిస్తాయి, ఉత్తమమైన ఆనందం కోసం గేమ్‌ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.

మూలం: ఎపిక్ గేమ్స్ ట్విట్టర్ ప్రకటన