Activision ఎట్టకేలకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న గేమ్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడరన్ వార్‌ఫేర్ 3 కోసం గ్లోబల్ రిలీజ్ టైమ్‌లను ప్రకటించింది. గేమ్ యొక్క పూర్తి వెర్షన్ ప్లేస్టేషన్ 4, ప్లేస్టేషన్ 5, Xbox One, Xbox Series X మరియు S మరియు PCలో బ్యాటిల్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది. .net మరియు ఆవిరి. నవంబర్ 9 నుండి మల్టీప్లేయర్ మరియు జాంబీస్ మోడ్‌లోకి ప్రవేశించాలని ప్లేయర్లు ఆశించవచ్చు.

విడుదల ప్రాంతీయ రోల్‌అవుట్‌ను అనుసరిస్తుంది, కన్సోల్‌లు నవంబర్ 9 రోజంతా మరియు నవంబర్ 10వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, PC గేమర్‌లు వారి ప్రారంభానికి నిర్ణీత సమయాన్ని కలిగి ఉంటారు. PC ప్లేయర్‌లు నవంబర్ 9న రాత్రి 9 PM PTకి ఆడవచ్చు.

ఒక్కో టైమ్‌జోన్‌లో లాంచ్ టైమ్‌ల బ్రేక్‌డౌన్ ఇక్కడ ఉంది:

– US వెస్ట్ కోస్ట్: కన్సోల్ – నవంబర్ 3న 10 AM నుండి 9 PM PT వరకు

– US వెస్ట్ కోస్ట్: PC – నవంబర్ 9న 9 PM PT

– US ఈస్ట్ కోస్ట్: కన్సోల్ – నవంబర్ 9 మరియు 10వ తేదీల్లో ప్రాంతీయ రోల్ అవుట్

– US ఈస్ట్ కోస్ట్: PC – నవంబర్ 9న అర్ధరాత్రి EST

– UK: కన్సోల్ – నవంబర్ 10న ప్రాంతీయ రోల్ అవుట్

– UK: PC – నవంబర్ 5న 10 AM GMT

– యూరప్: కన్సోల్ – నవంబర్ 10న ప్రాంతీయ రోల్ అవుట్

– యూరప్: PC – 6 AM CET నవంబర్ 10న

– జపాన్: కన్సోల్ – నవంబర్ 10న ప్రాంతీయ రోల్ అవుట్

– జపాన్: PC – నవంబర్ 2న 10 PM JST

– ఆస్ట్రేలియా: కన్సోల్ – నవంబర్ 10న ప్రాంతీయ రోల్ అవుట్

– ఆస్ట్రేలియా: PC – నవంబర్ 4న 10 PM AEDT

ఆధునిక వార్‌ఫేర్ 3 కోసం ఉత్సాహం పెరుగుతోంది, ముఖ్యంగా మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్టివిజన్ బ్లిజార్డ్‌ను $69 బిలియన్లకు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత. అయితే, గేమ్ పాస్‌లో గేమ్‌ను చూడటానికి అభిమానులు 2024 వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది.

ముగింపులో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్లేయర్‌లు ఇప్పుడు తమ క్యాలెండర్‌లను కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడరన్ వార్‌ఫేర్ 3 యొక్క అధికారిక విడుదల సమయాలతో గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో థ్రిల్లింగ్ గేమింగ్ అనుభవం కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. యాక్షన్-ప్యాక్డ్ మల్టీప్లేయర్ మరియు జోంబీ మోడ్‌లను కోల్పోకండి. నవంబర్ 9కి కౌంట్‌డౌన్ ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది!

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

1. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడరన్ వార్‌ఫేర్ 3 ఏ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది?

కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడరన్ వార్‌ఫేర్ 3 ప్లేస్టేషన్ 4, ప్లేస్టేషన్ 5, Xbox One, Xbox సిరీస్ X మరియు S మరియు PCలో Battle.net మరియు Steam ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది.

2. మల్టీప్లేయర్ మరియు జాంబీస్ మోడ్ ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయబడుతుంది?

మల్టీప్లేయర్ మరియు జాంబీస్ మోడ్ నవంబర్ 9 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది.

3. ప్రతి టైమ్‌జోన్‌కి అధికారిక ప్రారంభ సమయాలు ఏమిటి?

కన్సోల్‌లు మరియు PC కోసం విడుదల సమయాలను పేర్కొంటూ, ఒక్కో టైమ్‌జోన్‌కి ప్రయోగ సమయాలను కథనంలో చూడవచ్చు. దయచేసి ఖచ్చితమైన సమయం కోసం అందించిన సమాచారాన్ని చూడండి.

4. గేమ్ పాస్‌లో కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడ్రన్ వార్‌ఫేర్ 3 అందుబాటులో ఉంటుందా?

లేదు, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడ్రన్ వార్‌ఫేర్ 3 గేమ్ పాస్‌లో 2024 వరకు అందుబాటులో ఉండదు.

5. మోడ్రన్ వార్‌ఫేర్ 3 కోసం ఏవైనా సమీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయా?

IGN మోడ్రన్ వార్‌ఫేర్ 3 యొక్క మల్టీప్లేయర్ మోడ్‌కు సంబంధించిన సమీక్ష ప్రోగ్రెస్‌లో ఉంది. గేమ్ అనుభవానికి సంబంధించిన అంతర్దృష్టుల కోసం దీన్ని తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి.

మూలాలు: యాక్టివిజన్.